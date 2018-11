Ludwig Augustinsson warnte am Dienstag davor, das Pokalspiel bei Wormatia Worms auf die leichte Schulter zu nehmen. Werders Linksverteidiger verriet auch, was er sich für die Saison vorgenommen hat.

Werder hat als Bundesligist zwar naturgemäß die Favoritenrolle im DFB-Pokal gegen Wormatia Worms, dennoch warnte Ludwig Augustinsson vor dem Regionalligisten. "Diese Spiele sind nie einfach. Es kann sehr schwer werden, das haben wir schon oft genug erlebt. Wir müssen 100 Prozent geben", sagte der Schwede. Teamintern werde zwar erst nach dem Training am Dienstag zum ersten Mal über die Partie in Worms gesprochen, dennoch betonte Augustinsson: "Wir müssen das wie ein Bundesliga-Spiel sehen."

Sein Team sieht er gut vorbereitet. "Es ist ein Vorteil, dass große Teile der Mannschaft schon in der Vorbereitung zusammengespielt haben", findet Augustinsson. Das Team wolle einen guten Start hinlegen – und nicht wie in den vergangenen Jahren in die Saison starten. Der 24-Jährige ist sich sicher: "Wir werden im Laufe der Saison besser werden."

Der Linksverteidiger sprach auch über seine Rolle im Team. "Ich will mehr Verantwortung übernehmen. Ich will der Mannschaft mehr helfen, indem ich mehr Tore vorbereite", sagte Augustinsson über seine persönliche Ziele. Er brauche noch ein paar Spiele, um wieder richtig drin zu sein. "Ich werde aber jeden Tag stärker", sagte er.

Augustinsson war aufgrund der Weltmeisterschaft in Russland, bei der er mit Schweden ins Viertelfinale gekommen war, erst später ins Training bei Werder eingestiegen und hat somit das erste Trainingslager von Werder im Zillertal verpasst.