„Wir lassen Werder in der Tabelle den Vortritt“

Olaf Thon bewertet im Interview mit der „Deichstube“ die aktuelle Entwicklung von Werder Bremen. Die Schalker Legende glaubt sogar, dass Werder am Ende vor seinen Königsblauen steht.

Der frühere Schalker Olaf Thon hat vor dem Auswärtsspiel von Werder in Gelsenkirchen mit der „Deichstube“ gesprochen. Dabei hatte der 52-Jährige viel Lob für die Grün-Weißen über. „Bremen ist ein zu beachtender Gegner, der einen tollen Lauf hat. Was sich an der Weser entwickelt, ist eine runde Sache“, bewertet Thon die Entwicklung von Werder.

Es seien gute Transfers gemacht worden, Werder habe eine gut zusammengestellte Mannschaft, in der auch ein Claudio Pizarro seinen Teil beitrage, sagt Thon. „Es hat für mich den Anschein, als ob die alten Tugenden aus der Zeit von Lemke und Rehhagel wieder aufgelebt sind. Marco Bode und Frank Baumann sowie Trainer Florian Kohfeldt machen eine herausragende Arbeit“, lobt Thon.

Auf die Frage, ob zuerst Werder oder Schalke wieder Deutscher Meister wird, reagiert die S04-Legende zurückhaltend. „Eine knifflige Frage. Ich sage es mal so: In diesem Jahr hält sich Schalke zurück, da lassen wir Werder in der Tabelle den Vortritt. Wir Schalker machen danach mobil“, erklärt Thon. Meister könne man nur werden, wenn die Bayern so schwächeln wie momentan. Diesen Anspruch hätten dann aber alle ambitionierten Teams.

