Werder ist darauf angewiesen, Spieler weiterzubilden und möglichst teuer weiterzuverkaufen. Ein Geschäftsmodell, das mittlerweile wieder sehr gut funktioniert, wie der "Kicker" berichtet.

Selbst zu besten Champions-League-Zeiten war Werder stets darauf angewiesen, seine besten Spieler auf der Höhe ihres Schaffens ziehen zu lassen. Miroslav Klose, Diego oder auch Mesut Özil sind bekannte Beispiele aus der Vergangenheit. "Wir kaufen keine Stars, wir formen sie", fasst Klaus Filbry das Geschäftsmodell der Bremer im "Kicker" zusammen.

Das ging so lange gut, bis Werders Geschäftsführung seine Spürnase verlor und vermeintliche Hochkaräter wie Marko Arnautovic, Eljero Elia und Wesley verpflichtete – teure Einkäufe ohne entsprechenden sportlichen Gegenwert und ordentlichen Wiederverkaufswert. Es folgte eine bittere Phase der Konsolidierung, der Gehaltsetat musste sinken, um das wirtschaftliche Überleben des Vereins zu sichern. Eine Periode, aus der Werder gelernt haben will. "Das Verhältnis von Werthaltigkeit des Kaders und Gehaltskosten behalten wir jetzt und künftig schärfer im Auge", sagt Filbry.

Tatsächlich scheint Werder seine DNA wieder aktiviert zu haben. Als mustergültigen Fall bezeichnet der "Kicker" den jüngst abgeschlossenen Transfer des Leistungsträgers Thomas Delaney zu Borussia Dortmund, der den Bremern einen Reinerlös von 18 Millionen Euro bringen dürfte. Zudem verfüge Werder in Form von Jiri Pavlenka, Ludwig Augustinsson, Maximilian Eggestein und Milos Veljkovic über "stille Reserven", die Werder in Zukunft zweistellige Millionenerlöse einbringen könnten.

Während sich die Dinge auf der Verkaufsseite also entsprechend der Werder-Philosophie zu entwickeln scheinen, will man sich auf der Ausgabenseite ebenfalls treu bleiben. Für die aktuelle Transferperiode bleibt Frank Baumann zurückhaltend. "Einen Top-Spieler aus einer Top-Mannschaft zu holen ist unrealistisch", sagt er. Stattdessen suche man "junge Toptalente, sehr gute Spieler aus kleineren Ligen oder sehr gute Spieler, deren Laufbahn eine kleine Delle hatte" – so wie zuletzt Max Kruse.

