„Wir haben gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist!“

Das bislang stärkste Bremer Saisonspiel endet nach besonders in der ersten Hälfte überzeugender Leistung mit 3:1 gegen den ehemaligen Tabellenzweiten aus Berlin. So äußerten sich die Werderaner nach dem Spiel.

Max Kruse…

...zum Spiel: „Ich glaube, dass wir von Minute eins an präsent waren. Der Gegner war überrascht, dass wir mit der Raute agiert haben. Später hat die Hertha das auch gemacht, aber sie spielen das nicht so oft. Die erste Halbzeit war ansehnlich, in der zweiten sind wir ins Schwimmen gekommen, aber wir haben das Ergebnis über die Zeit gebracht.“

…zur neuen Situation oben in der Tabelle: „Heute haben wir das erste Mal über weiter Strecken das Spiel dominiert. Das haben wir uns über die Monate erarbeitet. Wir haben das umgesetzt, was wir trainiert haben. Wir wollen uns immer weiterentwickeln. Wir hatten viele Spiele, in denen es gegen den Abstieg ging – heute war es ein Spitzenspiel, das wollten wir genießen. Und wir haben eindrucksvoll gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist.“

Martin Harnik…

…über den Konkurrenzkampf: „Je mehr Stürmer ins System passen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich spiele. Tore sind natürlich das beste Argument.“

Beide Werder-Stürmer über ihr Jubel-Tänzchen:

Harnik:

„Wir sind zwei Jungs vom Dorf, dementsprechend halten wirs beim Jubel.“

Kruse:

„War so üblich damals bei uns, bei den ganzen Zeltdiskos, die da abgehen, ist das Tradition. Wir hatten wir uns überlegt, so zu jubeln – und jetzt standen wir dafür endlich beide auf dem Platz

Harnik:

„Normalerweise hätte ich ein Dirndl tragen müssen, Max zieht eine andere Tracht an und dann geht’s ab.“

Nuri Sahin:

„Wir haben ganz starke Spieler im Mittelfeld. Die machen es mir leicht. Ich spiele gerne mit Japanern zusammen, weil sie schlau sind.“

Florian Kohfeldt:

„Unsere erste Halbzeit war ziemlich gut. Wir wollten immer nach vorne spielen und hatten eine gute Staffelung.“

Hertha-Verteidiger Marvin Plattenhardt…

…zur Elfmetersituation: „Ich denk schon, dass das korrekt war. Natürlich ist es schwierig, ich gucke nur auf den Ball, möchte ihn wegschlagen. Das hat er (Theodor Gebre Selassie, Anm. d. Red.) schlau gemacht, dass er sich da anschleicht.“

…zur Leistung von Werder: „Bremen hat es sehr gut gemacht und aus meiner Sicht auch verdient gewonnen heute.“

Hertha-Sechser Fabian Lustenberger:

„Der Unterschied war, dass Werder die Tore gemacht hat. In der ersten Halbzeit waren sie spielerisch besser, in der zweiten haben wir alles versucht, nach vorne zu spielen und nach vorne zu verteidigen. Wir haben auf die Raute umgestellt wie der Gegner, um mehr Zugriff zu haben. Das hat auch gut funktioniert. Aber am Ende verlieren wir mit 1:3, auch, wenn ein Punkt verdient gewesen wäre.“

