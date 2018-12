„Wir haben es uns schöngeredet“

Vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf (Freitag, 20.30 Uhr) spricht Werder-Kapitän Max Kruse im Interview mit Eurosport darüber, wie er selbst, die Mannschaft und Trainer Florian Kohfeldt mit der Krise umgehen.

Nur ein Punkt aus fünf Spielen: Nach tollem Saisonstart schwächelt Werder. Im „Druckspiel“ (O-Ton Florian Kohfeldt) gegen Fortuna Düsseldorf ist ein Sieg für die Grün-Weißen quasi Pflicht. Vor der Partie am Freitagabend (Anstoß: 20.30 Uhr) hat Werder-Kapitän Max Kruse gegenüber Eurosport Stellung zur aktuell kniffligen sportlichen Siutation in Bremen bezogen.

„Von den Ergebnissen her sind wir auf jeden Fall nicht im Soll“, betont der Werder-Kapitän. „Man muss ganz klar sagen, dass wir andere Ansprüche haben.“ Auf dem neunten Tabellenplatz hält Werder mit 18 Punkten noch Tuchfühlung zu den Europapokalrängen, läuft aufgrund des schweren Restprogramms – nach der Fortuna warten die Top-Sechs-Teams Borussia Dortmund, TSG Hoffenheim und RB Leipzig – allerdings Gefahr, im Klassement nach unten durchgereicht zu werden.

Kabinenpredigt mit Knalleffekt

Auch Kruse sieht die Notwendigkeit zu einer Trendwende: „Wenn die Erfolgswelle da ist, läuft das eine oder andere etwas einfacher“, erklärt der Werder-Stürmer. Das habe sich allerdings zuletzt in Nachlässigkeiten niedergeschlagen, die sich eine Mannschaft auf Bremer Niveau nicht erlauben könne. „Wir haben es uns eine Zeit lang schöngeredet“, übt Kruse Kritik am Umgang mit dem Abwärtstrend.

Mit entsprechender Lautstärke habe er zuletzt intern reagiert. „Natürlich muss es dann auch mal krachen in der Kabine, das ist ganz normal“, meint Kruse. Auch Florian Kohfeldt hätte die Mannschaft noch einmal anders angefasst als in den Vorwochen. „Diesen Draufhau-Mechanismus traut man ihm ja nicht so richtig zu, wenn man sein Bild von außen sieht“, schmunzelt Kruse. Tatsächlich habe Kohfeldt aber die richtigen Worte gefunden.

Erst nach Europa, dann verlängern?

Doch auch, wenn der Ton des Bremer Cheftrainers etwas rauer geworden sei: In mancherlei Hinsicht sei Kohfeldt sich weiterhin treu geblieben. „Die Grundausrichtung, die Florian Kohfeldt uns mitgegeben hat – die wird er, glaube ich, nie verändern“, betont Kruse. Gemeint sei damit vor allem der Anspruch, offensiven Fußball spielen zu wollen. Ein Stil, mit dem auch er sich bestens identifizieren können, meint Werders Kapitän.

Ohnehin: Die Identifikation mit Bremen, mit Werder als erstem Profi-Verein sei absolut da. Ob Kruse allerdings auch in der kommenden Saison ein Grün-Weißer sein wird, lässt der Kapitän (Vertrag bis 2019) weiter offen: „Wenn wir nächstes Jahr europäisch spielen, spricht auf jeden Fall nicht viel dagegen, den Verein zu verlassen“, erklärt Kruse im Originalton. Gemeint ist natürlich, dass Kruse sich einen Verbleib vorstellen könne, wenn es mit Europa klappt. Damit das gelingt, will der Angreifer am besten schon gegen Düsseldorf nachlegen.

Hier geht es zum kompletten Video-Interview bei Eurosport.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: