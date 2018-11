Nach Werders 1:2-Auswärtsniederlage bei Hannover 96 fand vor allem Max Kruse klare Worte. Auch Coach Florian Kohfeldt bilanzierte, dass es „heute kein guter Auftritt von uns“ war.

Während sich die Werder-Profis und ihr Trainer enttäuscht zeigten, herrschte nach dem Abpfiff bei den Hannoveranern Erleichterung.

Max Kruse

„Wir waren überhaupt nicht da. Die erste Halbzeit war ganz, ganz schlecht von uns. Wir sind nicht mit den Männern mitgegangen, waren völlig lethargisch und haben zu Recht 0:2 zur Pause hinten gelegen. So ist es schwer, zurückzukommen. Wir haben es heute einfach scheiße gemacht, das müssen wir klar ansprechen. Ich glaube nicht, dass wir heute hierhergekommen sind, um einfach ein bisschen mitzuspielen.“

Florian Kohfeldt

„Das war heute kein guter Auftritt von uns, wir waren nicht so passsicher. Wir sind einfach nicht ins Spiel gekommen heute. Ich kann das schwer akzeptieren. Ich hatte das Gefühl, dass wir heute nicht richtig wach waren, nicht so gedankenschnell. Dass jetzt nicht jedes Spiel ein Feuerwerk sein kann, ist auch klar.“

Maximilian Eggestein

„An der Einstellung hat es nicht gelegen, aber wir haben es gerade beim zweiten Tor sehr schlecht gemacht. Wir wissen um die Gefährlichkeit der Tabellensituation, aber es ist auch noch immer eine gute Ausgangsposition - daran hat sich nichts geändert.“

Ishak Belfodil

„Wir sind schlecht ins Spiel gestartet. Dann kam die Ansprache vom Trainer, und die Mannschaft ist wieder wach geworden, aber am Ende hat es nicht gereicht.“

Zlatko Junuzovic

#Junuzovic: „Wir waren zu passiv, haben die entscheidenden Zweikämpfe nicht gewonnen. Wir müssen nicht in jedem Spiel glänzen, aber dann müssen eben andere Tugenden kommen.“ #werder — Mein Werder (@WK_MeinWerder) April 6, 2018

#Junuzovic: „Das war nochmal ein kleiner Dämpfer vor dem Endspurt. Das sind Spiele, in den Kleinigkeiten entscheiden. Da brauchen wir Präsenz.“ #werder — Mein Werder (@WK_MeinWerder) April 6, 2018

Frank Baumann

#Baumann: „Die Mannschaft weiß, dass sie spielerisch besser agieren kann. Wichtig ist, dass man das Spiel annimmt, das war heute nicht so der Fall.“ #werder — Mein Werder (@WK_MeinWerder) April 6, 2018

#Baumann: „Es gibt keinen Grund, um sich sicher zu sein, aber auch keinen, um sich verrückt zu machen.“ #werder — Mein Werder (@WK_MeinWerder) April 6, 2018

Ex-Bremer Martin Harnik

„Die Erleichterung war groß, weil es ein ganz großer Schritt zum Klassenerhalt war. Es war ein gelungener Tag, wir haben uns belohnt. Wir haben in der Schlussphase immer mehr Kontrolle abgegeben, haben dann aber alles investiert, um den Sieg über die Zeit zu bringen. Wir wollen jetzt nachlegen gegen Stuttgart. Jetzt haben wir erst mal wieder einen Sieg eingefahren und haben die anderen unter Druck gesetzt.“

96-Coach André Breitenreiter

„Wir haben in der ersten Halbzeit sehr kompakt verteidigt, waren sehr aggressiv, sehr laufstark, haben die Tore schön herausgespielt. In der zweiten Halbzeit war klar, dass Werder mehr investieren wird. Am Ende kam der Druck nach dem Tor aus dem Nichts noch mal auf. Wir sind alle heute sehr erleichtert.“