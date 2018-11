„Wir geraten jetzt nicht in Panik“

Bei Werders Debakel gegen Leverkusen wurde Niklas Moisander schmerzlich vermisst, doch auch nach seiner Rückkehr verlor Werder. Im Mein-Werder-Interview sucht der Finne nach den Gründen für die Negativserie.

Ganz Bremen rätselt, ob Werder vielleicht doch nicht so stark ist, wie alle dachten. Haben Sie eine Antwort?

Niklas Moisander: Wir sind gut gestartet, aber wir wussten auch, dass dieser Moment in der Saison kommen wird, in dem nicht alles gut läuft und wir nicht jedes Spiel gewinnen werden. Das ist jetzt dieser Moment. Jetzt ist es wichtig, dass wir gut zusammenbleiben und weiter gut arbeiten. Die Mannschaften der Bundesliga sind so eng beieinander, da wussten wir schon, dass es nicht einfach wird.

Aber die Art und Weise der Niederlagen, gerade gegen Leverkusen und Mainz – hat die Sie überrascht?

Ja, das hat mich auch überrascht. Gegen Leverkusen hatten wir aber auch gute Phasen, leider hat Bayer jede Chance gleich genutzt. Schlimmer war die erste Halbzeit in Mainz, das war wirklich enttäuschend.

Es waren im Mainz-Spiel ja nicht nur ein oder zwei Spieler, die schwach waren, sondern es war gleich die ganze Mannschaft. Wie ist das zu erklären?

Das ist immer eine gute Frage. Wir wissen auch nicht, woher das kommt. Wir hatten eigentlich eine gute Atmosphäre vor dem Spiel, aber in der ersten Hälfte war dann gar nichts gut. Meine Erfahrung ist, dass du manchmal einfach solche Tage in der Saison hast. Trotzdem müssen wir natürlich in solch einem Moment besser verteidigen, um im Spiel zu bleiben. Wir haben es uns da selbst schwierig gemacht.

Steckt solch ein schlechter Auftritt noch in den Köpfen oder ist das wirklich komplett abgehakt?

Das Spiel gegen Mönchengladbach war in dieser Hinsicht sehr wichtig. Natürlich hatten wir das Pokalspiel dazwischen und das haben wir sehr fokussiert und gut gemacht, aber auch gegen Gladbach war es kein sehr schlechtes Spiel von uns. In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft – oder es war zumindest sehr eng. Wir kriegen derzeit leider zu einfach die Gegentore und haben selbst Schwierigkeiten, Tore zu erzielen.

Können Sie ausblenden, dass jetzt die vermeintlich schweren Gegner kommen?

Das können wir. Wir haben auch gezeigt, dass wir immer gut spielen gegen die Großen. Gegen andere Teams, die vielleicht eher auf unserem Niveau sind, haben wir etwas mehr Probleme. Ich glaube, dass wir bereit sind.

Sie haben die Fehler angesprochen, warum ist die Quote auf einmal so hoch?

Ich denke, dass das Spiel gegen Leverkusen eine gewisse Wirkung gehabt hat. Sechs Gegentore sind sehr viel und das wirkt sich natürlich für ein, zwei Wochen aus. Wir müssen jetzt in der Länderspielpause einfach weiterarbeiten, denn in Freiburg wird es wieder ein ganz anderes Spiel.

Auch Ihnen ist in Mainz ein übler Patzer unterlaufen. Schlafen Sie nach solch einem Abend besonders schlecht?

Natürlich habe ich schlecht geschlafen, aber ich weiß, dass so etwas passieren kann. Jedem. Am nächsten Tag war es daher schon okay. Die größte Sorge, die ich hatte, war aber ohnehin, dass das Spiel der Mannschaft insgesamt so schlecht war.

Im September haben Sie gesagt, dass Sie sich als Team zum Ziel gesetzt haben, in dieser Saison 40 oder weniger Gegentore zu kassieren. Jetzt sind es bereits 19. Das wird ja wohl nichts mehr…

Das wird sehr schwierig jetzt (lacht).

Bereuen Sie diese Aussage mittlerweile?

Nein, für mich ist das nicht wichtig, für die anderen Verteidiger auch nicht. Ich bekomme aber jedes Mal vor der Saison die Frage gestellt, was das Ziel ist (lacht). Natürlich will man immer besser werden. Das letzte Jahr war sehr gut, deshalb wollten wir nun natürlich noch weniger Gegentore kassieren. Das hat aber keinen zusätzlichen Druck gebracht.

Muss man sich wirklich immer wieder solche hohen Ziele stecken? Kann man nicht einfach auch mit dem zufrieden sein, was man hat und was auch gut war?

Das kann man sicherlich. Aber wenn man als Spieler zu lange zufrieden ist, dann wird sich die Leistungskurve nicht weiter nach oben entwickeln. Ich habe das selbst damals in den Niederlanden erfahren bei Ajax Amsterdam. Alles war ganz leicht und wir haben 90 Prozent der Spiele gewonnen. Man musste vielleicht nicht immer alles geben. Dann habe ich gemerkt, dass ich vielleicht nicht mehr so gut gespielt habe. Durch die Zeit danach in Italien und hier bei Werder fühle ich mich jetzt deutlich stärker und bin sicherlich ein besserer Fußballer als damals.

Lassen sich so aber vielleicht auch die vielen Gegentore erklären? Jeder Spieler will es unbedingt noch ein bisschen besser machen, leistet sich dadurch aber vielleicht auch mehr Fehler?

Das kann sein. Vielleicht haben wir zu sehr an unser Angriffsverhalten gedacht, weil wir ein bisschen zu viel Selbstvertrauen hatten. Aber nach dem Leverkusen-Spiel war das weg, glaube ich (lacht). Eine Entschuldigung für das Mainz-Spiel ist das dennoch nicht.

Fehler sorgen auch für viel Kritik. Wünschen Sie sich manchmal eigentlich einen Job, in dem Sie in der Öffentlichkeit mit nicht so viel Druck beladen werden?

Manchmal fühlt man den Druck, auch jetzt ist es nicht leichter, obwohl ich erfahren bin. Ich glaube, dass nicht jeder Mensch versteht, wie groß der Druck sein kann, wenn man jede Woche vor 50.000 Zuschauern spielen muss und keine Fehler machen darf. Gerade in der Abwehr. Ich persönlich brauche das aber auch. Für mich ist das immer wieder eine Herausforderung, jede Woche mein Bestes zu geben und gut zu spielen. Manchmal geht es gut, manchmal nicht so. Ich denke sogar, dass ich den Druck nach meiner Karriere vermissen werde. Wenn man seine Sache nämlich gut macht, holt es das Beste aus einem heraus.

Haben Sie denn schon einen Plan für die Zeit nach der Karriere, wo Sie sich diesen Druck dann holen können?

Nein. Einen präzisen Plan habe ich noch nicht.

Gab es vor der Karriere einen Plan B für den Fall, dass Sie nicht Profi geworden wären?

In der Schule war ich immer gut, wahrscheinlich wäre ich an die Universität gegangen. Einen klaren Plan hatte ich allerdings nicht.

Noch steht das Karriereende ja auch noch nicht an. Einen Rücktritt, den es aber schon gegeben hat, ist der aus der finnischen Nationalmannschaft. Jetzt steht das Team richtig gut in der Nations League da, darf von seiner ersten Teilnahme an einem großen Turnier träumen. Wäre das nicht die ideale Gelegenheit für ein Comeback?

Ich freue mich sehr für die finnische Nationalmannschaft und ich hoffe, dass sie das auch schafft. Ich selbst werde das aber nicht machen. Dass ich nicht die Qualifikation spiele und dann wiederkomme, kann ich mir nicht vorstellen.

Aber wenn der Trainer Sie tatsächlich fragen würde?

In diesem Moment glaube ich das wirklich nicht. Das wäre nicht fair gegenüber den Spielern, die das erreicht hätten.

Es wäre jedoch ein historisches Ereignis für Ihr Land. Schmerzt das dann nicht umso mehr?

Wenn es wirklich passiert, vielleicht bin ich dann enttäuscht. Aber so ist nun einmal das Leben. Manchmal muss man harte Entscheidungen treffen, und das habe ich gemacht. Ich stehe aber voll und ganz dahinter.

Zurück zu Werder: Trainer Florian Kohfeldt hat zuletzt nach dem Spiel gegen Mönchengladbach kritisiert, dass die Mannschaft beim Stand von 0:2 mit dem „Kopf durch die Wand“ wollte – und prompt den nächsten Treffer kassierte. Sie gelten als erfahren, ruhig und abgebrüht. Müssen Sie als Abwehrchef nicht viel mehr auf die Mitspieler einwirken, damit die Ruhe bewahrt und nicht überdreht wird?

Ich kann nachvollziehen, was der Trainer meint. Natürlich möchte man nach einem 0:2 so schnell wie möglich zurückkommen, das 1:2 machen, das 2:2. In dem Moment wäre es sicherlich besser gewesen, etwas Ruhe reinzubringen und für die Verteidigung des eigenen Tores weiterzuarbeiten. Für die Zukunft ist das gut zu wissen, auch für mich persönlich. Ich muss natürlich fühlen, wie sich die Mannschaft in diesem Augenblick fühlt.

Auffällig ist, dass Werder vor allem bei Standards in der Defensive Probleme hat. Mangelt es da an der Konzentration?

Das Wichtigste bei Standards ist immer die Konzentration. Vielleicht sind wir da zuletzt nicht zu 100 Prozent fokussiert gewesen und dann sieht man, dass sofort kleine Fehler und auch Gegentore die Folge sind.

Wie lässt sich die Aufmerksamkeit schulen? Kann man so etwas wirklich trainieren?

Nein, ich glaube nicht, dass das so sehr möglich ist. Man kann das Verteidigen von Standards trainieren, aber beim Rest muss jeder Spieler für sich verstehen, dass er in diesem Moment seine Arbeit machen muss und nicht den Gegenspieler laufen lassen kann.

Die Bundesliga scheint sich im Wandel zu befinden. Es fallen deutlich mehr Tore, aktuell sind es schon 48 mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Ein Trend, der Sie als Abwehrspieler nicht wirklich freuen dürfte, oder?

Das ist nicht gut, ich habe die Statistik auch gesehen (grinst). Den Zuschauern macht es sicherlich Spaß, das kann ich verstehen. Für einen Abwehrspieler ist das aber nicht so schön und ich hoffe, dass die Zahl wieder ein bisschen nach unten geht.

Haben Sie denn aktuell auf dem Platz das Gefühl, dass es schwieriger geworden ist zu verteidigen?

Das Gefühl hat man schon. In der Bundesliga geht es sehr schnell hin und her, da ist die Kontrolle dann ab und zu weg. Das sieht man inzwischen in fast jedem Bundesligaspiel. Für die Abwehr ist das sehr schwierig, weil sie schnell rausrücken und dann wieder schnell einrücken muss.

Ist eine solche Entwicklung für das Werder-System schädlich? Ihr Trainer legt viel Wert auf hohe Ballbesitzanteile, die meisten offensivstarken Teams gehen aber einen anderen Weg.

Ich glaube, dass wir die Spieler dafür haben, um genau diesen Fußball zu spielen. Wir müssen uns jetzt nicht verändern und plötzlich nur noch auf Konter spielen. Wir sind auf dem richtigen Weg und müssen nicht nach drei Niederlagen davon abrücken. Wir haben gezeigt, dass wir mit unserem Fußball Punkte holen und Spiele gewinnen können. Das bleibt auch so, wir geraten da nicht in Panik.

Gerade Mannschaften wie Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach haben unheimlich schnelle Spieler, von denen sie profitieren. Ist Ihre Mannschaft im Umkehrschluss zu langsam?

Das glaube ich nicht. Wir waren lediglich in der Konterabsicherung in den vergangenen zwei, drei Wochen nicht so gut. Vielleicht sind einige Angreifer schneller, aber wir können das Spiel gut lesen – und das müssen wir jetzt wieder besser machen.

Vor allem Ludwig Augustinsson, Milos Veljkovic und Yuya Osako haben aufgrund der WM sehr viel gespielt in diesem Jahr. Osako war gegen Gladbach zuletzt auch deshalb nicht dabei, weil er offen gegenüber dem Trainer kommuniziert hat, dass ihm die Frische fehle. Kann das für Werder bis Weihnachten noch zu einem Problem werden, dass auf wichtigen Positionen schon so viel Kraft verbraucht wurde?

Ich persönlich kann die drei Spieler sehr gut verstehen. Man spielt eine lange Saison, dann eine WM und muss schon zwei Wochen später wieder hier beim Verein sein. Das ist nicht so einfach, wie man vielleicht denkt. Aber so ist es nun einmal, andere Mannschaften haben dasselbe Problem. Wir müssen jetzt trotzdem gut spielen bis zur Winterpause und dann hat jeder zehn Tage Zeit zur Erholung. Das ist wichtig für uns, für die drei Spieler und für alle, die jetzt auch noch in der Nationalmannschaft spielen.

Also freuen Sie sich schon jetzt auf das Trainingslager in Südafrika?

Ja, ich bin noch nie in Afrika gewesen. Für mich ist das etwas komplett Neues und ich freue mich schon.

Muss solch ein langer Flug für ein Trainingslager aber wirklich sein? In Spanien war es im Januar ja auch nicht so schlecht.

Das Wichtigste für mich ist, dass wir keinen Jetlag bekommen. Das haben wir nicht. Wir fliegen zudem in der Nacht, deshalb glaube ich nicht, dass es ein Problem ist. Es ist etwas komplett anderes, als wenn man nach Asien oder in die USA fliegt.

Ist Reisestress in Ihrem Job eigentlich generell kein Thema? Sie sind viel unterwegs, sitzen häufig im Bus oder Flugzeug.

Für uns ist das kein Problem, weil wir jede Woche nur ein Spiel haben. Für Mannschaften im europäischen Wettbewerb ist es wichtiger, dass man angenehm reist. Für uns darf das kein Problem sein.

Wie ist das bei Spielern mit Flugangst? Dennis Bergkamp ist das vielleicht prominenteste Beispiel. Er ist seit der WM 1994 in den USA in keinen Flieger mehr gestiegen, hat viele internationale Auswärtspartien deshalb verpasst.

Er war ja auch mein Trainer bei Ajax und ist auch damals in der Champions League nicht mit uns gereist. Wir bei Werder haben ein paar Spieler, die es nicht schön finden zu fliegen, aber richtige Flugangst haben sie nicht. Sie sind vielleicht etwas nervös.

Also ist Südafrika doch eine Prüfung?

Für ein paar Spieler vielleicht (lacht).