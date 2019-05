Davy Klaassen will alles tun, um die kleine Chance auf die Europa League zu nutzen. Sollte es trotzdem nicht klappen, sähe der Mittelfeldspieler seine Zukunft trotzdem weiterhin bei Werder.

Davy Klaassen kennt große Spiele, in denen es um alles geht, zur Genüge. Mit Ajax war er dreimal niederländischer Meister und stand im Europa-League-Finale. Werders jüngster 1:0-Sieg gegen Hoffenheim hat die Nerven des Niederländers trotzdem enorm strapaziert. „Ich war viel nervöser als sonst“, sagte Klaassen am Dienstag in einer Medienrunde. Der Grund: Er war gelbgesperrt und reiste als Zuschauer nach Sinsheim.

Am Sonnabend gegen Leipzig darf der Niederländer wieder spielen. Werder braucht einen Sieg und muss hoffen, dass Wolfsburg (gegen Augsburg) und Hoffenheim (in Mainz) nicht gewinnen, um noch in die Europa League einzuziehen. Die Chance ist also gering, doch Klaassen betonte: „Es ist eine unserer Stärken, dass wir nie aufhören. Wir geben uns nie geschlagen und wollen immer zurückkommen.“

Für den Mittelfeldspieler ist daher klar: „Wir können stolz auf die Saison sein. Es hat Phasen gegeben, in denen alle dachten, dass es mit Europa klappt. Dann gab es Phasen, in denen niemand mehr ans uns geglaubt hat. Und jetzt sind wir immer noch in Reichweite.“ Nun gehe es nun darum, das große Ziel Europa zu schaffen. „Wir wären enttäuscht, wenn es nicht klappt“, betonte Klaassen.

Dass Werder als Tabellensiebter zunächst in die Europa-League-Qualifikation müsste, kann den 26-Jährigen nicht schrecken. Er nahm es mit Humor: „Du kommst in Länder, in denen du sonst nicht Urlaub machst. Aber du willst die Europa League erreichen, dann musst du da durch.“

Auch wenn es nicht klappen sollte, müssen sich die Werder-Fans wohl keine Sorgen wegen eines möglichen Klaassen-Abgangs machen. Vor der Saison kam der Niederländer für die Rekordablösesumme von 15 Millionen Euro vom FC Everton. „Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich auch nächstes Jahr noch hier bin“, sagte Klaassen und lachte.