Wir brauchen noch dringend Punkte!

Das Restprogramm von Werder bereitet Ehrenpräsident Klaus-Dieter Fischer noch einige Sorgen. Deswegen sollten die Bremer gegen Frankfurt unbedingt Zählbares holen, meint unser Kolumnist.

Für die Werder-Fans waren die vergangenen Wochen eine angenehme Zeit. Die Mannschaft spielt guten Fußball, sie hat Erfolg, und auch in dieser Länderspielpause gab es gute Nachrichten: Werder hat die Verträge mit Fin Bartels und Philipp Bargfrede vorzeitig verlängert. Das ist eine gute Entscheidung, denn Fin und Philipp sind Spieler, die sich mit Werder identifizieren und mit denen sich auch die Werder-Fans identifizieren können. Philipp spielt bereits seit seinem 13. Lebensjahr bei Werder, auch sein Vater war hier schon Profi.

Aber natürlich bekommen sie nicht deshalb einen neuen Vertrag, weil sie Werderaner sind. Sondern weil sie die Leistung bringen. Philipp Bargfrede und Fin Bartels sind Spieler, die der Mannschaft als Fußballer guttun und die mithelfen können, Werder wieder in bessere Tabellenregionen zu führen.

Jetzt kommen starke Gegner

Ob Werder das in dieser Saison noch schafft, muss man abwarten. Es wird nicht leicht. Denn jetzt kommen starke Gegner, angefangen mit Eintracht Frankfurt am Ostersonntag. Werders Spiele gegen die Eintracht waren in der Geschichte der Bundesliga häufig dramatisch, schmerzvoll, aber auch so erfolgreich wie gegen kaum einen anderen Verein. Ein kurzer Ausflug in die Geschichte.

Werder qualifizierte sich nach den Zweiten Weltkrieg, aber vor Einführung der Bundesliga erstmalig 1959 für die Deutsche Meisterschaft und verlor gleich im ersten Spiel (im Weserstadion) mit 2:7 gegen den späteren Meister Frankfurt. Noch höhere Niederlagen gegen die Eintracht folgten in der Bundesliga: 0:7, 1:7 und das legendäre 2:9, die höchste Niederlage Werders, ohne unseren verletzten Nationaltorhüter Dieter Burdenski.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Grausam war auch der drittletzte Spieltag der Saison 1979/80. Ein Sieg in Frankfurt war dringend erforderlich. Bis weit in die zweite Spielhälfte führten wir 2:0, um in der 90. Minute noch mit 2:3 zu verlieren. Es war schrecklich. Und Werder stieg ab.

Es gab aber auch große Bremer Momente. Unvergesslich der 3. Mai 1988, als wir durch ein Kopfballtor von Kalle Riedle in Frankfurt 1:0 gewannen und Deutscher Meister wurden. Oder denken wir an das Pokalhalbfinale 1991, das wir in Bremen gegen die Eintracht mit 6:3 gewannen, um dann gegen den 1. FC Köln Pokalsieger zu werden.

Frankfurt ist körperlich stark

Unbeschreiblich auch unser Auftreten 1992 in Frankfurt, drei Tage nach unserem Europapokal-Endspielsieg in Lissabon. Eintracht war Favorit auf den Meistertitel und verlor mit einem 2:2 einen vorentscheidenden Punkt gegen unsere – um es vorsichtig zu formulieren – völlig unausgeschlafene Elf.

Und dann natürlich das letzte Spiel der vorletzten Saison, ausgerechnet gegen die Eintracht! Angetrieben von den Fans gewannen wir kurz vor Schluss mit 1:0, und Eintracht musste statt Werder in die Relegation. Seitdem hat sich die Truppe von Trainer Nico Kovac unglaublich stabilisiert. Eintracht hat das körperlich stärkste Team der Liga und ist Aspirant auf die vorderen Plätze der Liga, was für ihre kämpferische, taktische und spielerische Klasse spricht.

Aber wir können mithalten: Das von Florian Kohfeldt geprägte Auftreten, die große Breite des Kaders, die Laufbereitschaft, das taktische Vermögen unseres Teams versprechen ein spannendes Spiel, das mit einem grün-weißen Sieg enden wird. Denn wir brauchen bei unserem schwierigen Restprogramm (Leipzig, Hannover, Stuttgart, Leverkusen, Dortmund, Mainz) noch dringend Punkte.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: