„Wir brauchen den unbedingten Willen“

Werders U23 empfängt an diesem Sonnabend (14 Uhr) in der Regionalliga Eintracht Norderstedt. Coach Sven Hübscher spricht im Interview über die Tabellensituation, Fluktuation im Kader und fehlende Qualität.

Herr Hübscher, nach dem späten 1:2 beim Tabellenführer in Wolfsburg meinten Sie: „Wir sollten wütend auf uns selbst sein.“ Ist der Ärger inzwischen verraucht?

Sven Hübscher: Nein. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Wir haben unsere Torchancen nicht genutzt und uns zum wiederholten Male nicht für unser Spiel belohnt. Das war gerade gegen Wolfsburg extrem. Mein Kollege Rüdiger Ziehl meinte noch vor dem Spiel: „Unser Faustpfand ist, dass wir so wenig zulassen.“ Ich hatte den Jungs beim Training noch gesagt: „Wenn ihr glaubt, wir kriegen zwölf Chancen, habt ihr euch geschnitten – wir müssen von unseren fünf Chancen drei machen.“ Und dann haben wir elf Chancen und verlieren das Spiel. Das tut mir sehr leid für die Jungs.

Es tut Ihnen sicher auch leid, weil die Niederlage Konsequenzen hatte: Angesichts des Rückstandes auf den Wolfsburger Nachwuchs ist die Meisterschaft kein Thema mehr, oder?

Vorerst ja. Kiel war schon unnötig (1:4, Anm. der Red.). Gewinnen wir dort und holen dann auch in Wolfsburg etwas, sind wir wieder dran. Doch wir gucken nun konsequent auf uns. Wir müssen Punkte sammeln und sehen, was am Ende herauskommt. Aber ich kann die Tabelle lesen und weiß, dass Wolfsburg es in dieser Saison sehr souverän spielt. Sie sind jetzt erst einmal weg.

Was macht der Spitzenreiter besser als ihre Mannschaft?

Wir versuchen schon, sehr mutig zu spielen. Das ist die Philosophie. Es geht darum, die Spieler in gewissen Situationen auszubilden. Da hat Wolfsburg, ohne das bewerten zu wollen, schon eine andere Herangehensweise. Ich würde sagen: Sie spielen auf Aufstieg. Der VfL tritt mit einer anderen Grundordnung an, lässt weniger zu und steht jetzt auch völlig zu Recht dort oben.

Man sagt, die Ausbildung der ganz jungen Spieler sei in der Regionalliga womöglich etwas leichter. Woran merkt man derzeit, dass diese Spielklasse den Talenten guttut?

Die Spieler haben mehr Zeit, sie können mehr Fehler machen und diese wieder ausbügeln. Diesen Raum hatten sie in der 3. Liga nicht. Doch wenn ich uns mit anderen Nachwuchsteams vergleiche: Wir haben schon eine echt junge Truppe, mit mehreren Spielern aus dem Jahrgang 2000. Die Jungs machen es auch gut, aber sie bringen es nicht immer konsequent zu Ende.

Wenn die Spieler aber etwas unbelasteter an die Aufgaben gehen können – warum wirken sie dann so oft gehemmt?

Ich finde nicht, dass die Mannschaft gehemmt wirkt. Es ist auch in der Regionalliga nicht selbstverständlich, jeden Gegner mit vier, fünf Toren zu besiegen. Ich kann auch belegen, dass bisher jede Mannschaft gegen uns ihr Defensivsystem umgestellt hat, auch der VfL Wolfsburg am letzten Wochenende. Vielleicht hat der ein oder andere unserer Spieler mal den Gedanken: Heute reichen ein paar Prozent weniger. Aber das ist dann Teil seiner Ausbildung, diesen Gedanke nicht aufkommen zu lassen. Vielleicht führt dieses Gesamtpaket zum Eindruck, die Mannschaft sei gehemmt. Aber diese vermeintlich leichten Spiele gibt es schon lange nicht mehr. Man muss erst einmal durchkommen, und wenn man durchkommt, muss man die Chancen nutzten. Da machen wir Fehler.

Dann sehen Sie auch kein Mentalitätsproblem in Ihrer Mannschaft?

Nein. Ich sehe, wie die Jungs im Training arbeiten und ins Spiel gehen.

Mentalität bedeutet aber auch, ins Spiel zu gehen und dabei zu einhundert Prozent einen Siegeswillen auszustrahlen. In vollem Umfang verkörpert das in Ihrem Team lediglich Kapitän Christian Groß, der Routinier unter den Talenten. Wünschen Sie sich nicht manchmal mehr Spieler wie ihn?

Nein. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Er tut uns gut, keine Frage, aber wir brauchen keinen zweiten Christian Groß. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie auch mal ohne ihn erfolgreich sein kann.

Sie hatten nach einer holprigen Vorbereitung die „fehlende Eingespieltheit“ beklagt. Ist Ihre Mannschaft derzeit etwa eingespielt?

Manchmal sind wir es, manchmal nicht. Die Personalsituation ist eben in einer U23 immer verschieden. Mal kommen mehr Spieler aus dem Profikader, mal weniger. Wir haben auch einige Ausfälle, etwa Simon Straudi, dessen Fehlen uns sehr wehtut. Aber wir sind weitergekommen, was unsere Art des Fußballs betrifft. Von daher sind wir schon besser eingespielt.

Ist die Mannschaft vielleicht zu sehr abhängig von den Jungprofis, die pendeln? Kann sie die Qualität von Josh Sargent, Manuel Mbom oder Jan-Niklas Beste nicht so leicht kompensieren?

Nein, das glaube ich nicht. Wir hatten Fluktuation. Aber wir bekommen das schon gut hin. Dann kommen eben Spieler aus dem U23-Kader rein und erfüllen ihre Aufgabe.

Sie sprachen vor der Saison davon, dass sich der sportliche Erfolg von allein einstellt, wenn Sie Ihre Aufgabe, nämlich die Spieler gut auszubilden, erfüllen. Nun belegt Ihre Mannschaft den fünften Platz. Verbinden Sie damit sportlichen Erfolg?

Von der Tabelle wollten und könnten wir besser stehen. Wir sind in keinem Spiel an die Wand gespielt worden. Dennoch haben wir in einigen Partien unnötig Punkte liegengelassen. Das wollen wir zukünftig besser machen. Wir wollen auch nicht 13 Punkte hinter dem Ersten liegen. Sportlichen Erfolg hatten wir insofern, dass wir nun besser Fußball spielen. Aber auch da müssen wir konstanter werden.

Eine besondere Bedeutung kommt der Offensive zu, die zu viele Chancen vergibt. Ist das eine Qualitätsfrage?

Klar, die Qualität ist, die Chancen zu machen. Das betrifft ganz unterschiedliche Spieler, und das sollte man nicht immer auf die Unerfahrenheit schieben. Wir brauchen vor allem diesen unbedingten Willen, das Ding machen zu wollen und das Spiel zu entschieden. Daran arbeiten wir im Training.

Zur Person:

Sven Hübscher (39) sitzt seit Februar auf der Bank von Werders U23. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga im Sommer tritt das Team in der Regionalliga Nord an. Vor dem Heimspiel gegen Eintracht Norderstedt an diesem Sonnabend (14 Uhr) trennen Werder II bereits 13 Punkte vom Spitzenreiter VfL Wolfsburg II.