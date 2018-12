Winkmann leitet Werder-Spiel beim BVB

Die DFL hat die Schiedsrichteransetzungen für den 15. Bundesliga-Spieltag bekanntgegeben. Das Werder-Spiel in Dortmund wird Guido Winkmann leiten. Es ist die dritte Bremer Begegnung mit ihm in dieser Saison.

Schiedsrichter-Veteran Gudio Winkmann wird das Werder-Spiel am Sonnabend um 18.30 Uhr gegen Borussia Dortmund leiten. Es ist das dritte Wiedersehen zwischen Bremen und dem 45-jährigen Polizeibeamten in dieser Saison: Winkmann pfiff bereits beim 3:1-Heimsieg gegen Hertha sowie bei der 1:2-Niederlage in Mainz.

Unterstützt wird Winkmann von den beiden Linienrichtern Christian Bandurski und Arno Blos, vierter Offizieller ist René Rohde. Als Videoassistenten werden Robert Hartmann und Sven Waschitzki fungieren.

Für Schiedsrichter Winkmann ist es bereits das 130. Bundesliga-Spiel. Er pfeift seit 2008 im deutschen Oberhaus. 22-mal leitete er ein Werder-Spiel, die Bilanz ist aus Bremer Sicht knapp negativ (neun Siege, drei Unentschieden, zehn Niederlagen).