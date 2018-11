Willkommen in der spaßbefreiten Zone!

Was Spaß macht, wird in Deutschland immer häufiger verboten. Jetzt soll das Weserstadion rauchfreie Zone werden. Unser Reporter erklärt, warum das für ihn eine falsche Entscheidung ist.

Vor Kurzem schloss ich mein Fahrrad an den Zaun eines Wohnhauses, als ein Mieter aus der Tür kam. Den Schlüssel noch in der Hand, sah ich ihm ins Gesicht, und schlagartig war mir klar, was kommen würde. „Da dürfen Sie ihr Rad nicht anschließen", sagte der ältere Herr. Sein Gesicht, eine völlig spaßbefreite Zone, unterstrich den strengen Tonfall. An die Zäune der Nachbargrundstücke zur Rechten und Linken waren Fahrräder geschlossen, und ein Verbotsschild konnte ich nicht entdecken. Dafür entdeckte ich ein Gefühl der Enge in mir, das in letzter Zeit häufiger aufkommt in vergleichbaren Situationen: "Das ist Deutschland!"

Gedacht habe ich das auch, als ich vom geplanten Rauchverbot im Weserstadion las: Deutschland verkommt zu einer spaßbefreiten Zone, gelenkt von intoleranten Gutmenschen, die in meine Privatsphäre eingreifen wollen. Das ist kein schöner Gedanke!

Ich bin Feierabendraucher, in der Regel ist meine erste Zigarette der Abschluss meines Arbeitstages. Ein paar Ausnahmen gibt es, dazu gehört die Zeit im Stadion. Wenn der Ball rollt, während ich auf der Tribüne sitze, rauche ich. Bisher bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass die Menschen um mich herum deshalb um ihr Leben fürchten müssen. Ein Stadion ist ja keine Halle, kein abgeschlossener Raum, wo sich der Rauch versammelt. Doch darum geht es den Menschen meiner Ansicht auch gar nicht.

Übergriffig im Kampf für das vermeintlich Gute

In Wahrheit geht es um zwei Dinge. Erstens: Selbstoptimierungswahn. Also möglichst nichts zu sich zu nehmen oder zu tun, was schädlich ist: Zucker, Fett, Fleisch, Radfahren ohne Helm oder ein Bier im Zug trinken. Heutzutage sind die Menschen fit, gesund, leistungsbereit und bekämpfen das in ihren Augen Böse mit voller Wucht. Als Genussmensch könnte ich auch sagen: Vieles, was Spaß und glücklich macht. Zweitens geht es um den Wunsch, immer auf der richtigen Seite stehen zu wollen. Nur nichts riskieren in der steten Angst, etwas Falsches zu tun und sich damit angreifbar zu machen. Die Welt wird vermeintlich unterteilt in richtig und falsch, so ist der Feind klar erkenntlich.

Ich empfinde die zunehmenden Verbote als Eingriff in meine Privatsphäre. Warum darf ich im Zug kein Feierabendbier trinken, wenn mir danach ist? Warum soll ich im Stadion, ein Ort der großen Emotionen, nicht rauchen dürfen? Und was kommt als Nächstes? In jedem Fall nichts Gutes, da bin ich sicher!