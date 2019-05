Will Werder Rechtsverteidiger Eli Dasa?

Laut dem israelischen Online-Portal „Walla“ beobachtet Werder den Rechtsverteidiger Eli Dasa von Maccabi Tel Aviv. Der 26-Jährige könnte ablösefrei wechseln.

Dass Werder einen Rechtsverteidiger sucht, ist schon länger bekannt. Felix Beijmo soll verliehen werden, daher brauchen die Bremer einen neuen Stellvertreter für Theodor Gebre Selassie. Alvaro Tejero, derzeit von Real Madrid an Albacete Balompie verliehen, ist ein Kandidat für diese Rolle. Das israelische Portal „Walla“ bringt nun Eli Dasa von Maccabi Tel Aviv ins Gespräch. Laut dem Artikel will der 26-jährige Rechtsverteidiger den israelischen Tabellenführer verlassen. Werder und Freiburg sollen Dasa beobachtet haben und an einer Verpflichtung interessiert sein.

Eli Dasa hat insgesamt 163 Erstliga-Spiele in Israel bestritten (17 davon in der laufenden Saison) und dabei sechs Tore erzielt sowie 16 Treffer vorbereitet. In der Europa-League-Qualifikation kam er 17-mal zum Einsatz. Zudem gehört der Rechtsverteidiger zum Kader der israelischen Nationalmannschaft, die der Ex-Bremer Andreas Herzog trainiert. 17 Länderspiele hat Eli Dasa bislang absolviert. Finanziell wäre ein Transfer für Werder kein Problem, denn Dasa, dessen Marktwert laut transfermarkt.de 1,25 Millionen Euro beträgt, ist ablösefrei, weil sein Vertrag ausläuft. Der Sprung von der israelischen Liga in die Bundesliga ist allerdings sehr groß.

Den Original-Artikel (in hebräischer Sprache) gibt es hier.