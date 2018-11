„Will ihm keine falschen Hoffnungen machen“

Aron Johannsson ist verletzt, mal wieder. Und die Ausfallzeit dauert länger als gedacht, mal wieder. Trainer Florian Kohfeldt hat sich nun zur schwierigen Situation des größten Pechvogels bei Werder geäußert.

Adduktorenprobleme von September bis Dezember 2015. Dazu noch Hüftpro­bleme ab Oktober 2015 bis August 2016. Knie, Achillessehne, Knöchel in der Saison 2016/17. Und seit Juli 2018 Sprunggelenksprobleme. Seit dreieinhalb Jahren steht Aron Johann­sson bei Werder nun schon unter Vertrag, mehr als 600 Tage davon musste der US-Stürmer ­verletzungsbedingt pausieren. Wenn es einen Pechvogel bei Werder gibt, dann ist es Aron Johannsson. Auch jetzt ist er wieder operiert worden, am Sprunggelenk. „Und es tut mir sehr, sehr leid für Aron“, sagt Coach Florian Kohfeldt.

Der Werder-Trainer ist jemand, der viel von Aron Johannsson hält. Als Typ, weil Johannsson einer ist, der immer gewinnen will, egal ob im Trainingsspiel auf dem Fußballplatz oder beim Tischtennis in der Freizeit. Kohfeldt weiß aber auch den Fußballer Aron Johannsson zu schätzen. „Ich glaube, das habe ich oft gezeigt“, sagt Kohfeldt, „wenn Aron fit war, hat er Einsatzzeiten gehabt und sie mit Leben gefüllt.“ Ob Johannsson dies jemals wieder im Werder-Trikot machen wird? Kohfeldt würde es sich wünschen. „Er sollte in dieser Saison noch spielfähig sein, das auf jeden Fall“, sagt Kohfeldt.

Viele Fragezeichen

Noch ist unklar, für wie lange Johannsson ausfällt, vielleicht kann er in der Winterpause wieder trainieren, vielleicht auch erst später. Fakt ist: „Die Operation war sinnvoll und notwendig, damit es dauerhaft besser wird“, sagt Kohfeldt. Wenn Johannsson dann irgendwann im ersten Quartal 2019 wieder soweit sein sollte, spielt er dann überhaupt noch eine Rolle in den Planungen des Trainers? Johannssons Vertrag läuft im Sommer aus, an eine Verlängerung ist nicht gedacht. Kohfeldt sagt: „Er startet nicht aus der besten Situation heraus, das ist klar. Die Konkurrenz ist groß. Er soll fit werden, und dann schauen wir, was die sportliche Situation hergibt. Aber ich will ihm da auch keine falschen Hoffnungen machen.“

Aron Johannsson hat seit Sommer 2015 in der Bundesliga 27 Mal für Werder gespielt. Dabei hat er vier Tore geschossen und vier Treffer vorbereitet. Seinen letzten Einsatz hatte er im April bei Werders 0:2-Niederlage in Stuttgart.