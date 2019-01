Will Gladbach Kruse zurück?

Im Sommer läuft der Vertrag von Max Kruse bei Werder aus. Laut „Express“ beschäftigt sich Borussia Mönchengladbach mit einer Rückholaktion - und soll nicht der einzige Klub sein, der sich mit Kruse beschäftigt.

Die Formkurve von Max Kruse zeigt steil nach oben. Deshalb, und weil er seinen auslaufenden Vertrag bei Werder bislang nicht verlängert hat, soll sich Borussia Mönchengladbach mit einer Rückholaktion des früheren Gladbach-Kickers beschäftigen. Das berichtet der „Express“. „Max Kruse ist ein super Spieler. Er ist einen großartigen Weg gegangen nach der schweren Verletzung, die er zu Beginn seiner Karriere hatte. Ausschließen darf man im Fußball nichts“, wird Gladbach-Manager Max Eberl im „Express“ zitiert.

Eberl sei wohl schon länger an Kruse dran, bevor ein Wechsel aber überhaupt annähernd konkrete Formen annehmen könnte, müssten mehrer Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen dürfe Werder sich nicht für das internationale Geschäft qualifizieren, zum anderen müsse sich Gladbach, derzeit Tabellenplatz drei, für die Champions League qualifizieren. „Schaffen die Fohlen den Einzug in die Champions League, könnte die Rückholaktion von „King Kruse“ in den Borussia-Park durchaus real im Sommer 2019 werden“, heißt es im „Express“. Dabei sollen die Gladbacher angeblich nicht die einzigen Bewerber um Kruse sein. Auch Bayern München und der BVB würden sich Gedanken über einen Transfer im Sommer machen.

Kruse selbst lässt sich Zeit, was seine Zukunft angeht. Werders Kapitän betonte zwar mehrfach, dass er sich in Bremen wohlfühle, machte einen positiven Saisonverlauf aber von einem weiteren Verbleib an der Weser abhängig. Werder-Trainer äußerte sich jüngst im Trainingslager in Südafrika optimistisch bezüglich einer Kruse-Verlängerung: „Mein Gefühl ist ein gutes, dass er verlängern wird. Er weiß sehr genau, was er an Werder und dem Umfeld hier hat. Dass er ein Gesicht für etwas sein kann, was gerade beginnt. Max kann Teil eines Aufbruchs in Bremen sein.“

