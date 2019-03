Wieder kein Einsatz für Veljkovic

Durchwachsener Länderspielabend für Werders Profis: Während Milos Veljkovic erst gar nicht zum Einsatz kam, setzte es für Marco Friedl eine deutlich Pleite – nur Milos Veljkovic hatte Grund zur Freude.

Milot Rashica ist am Montagabend mit dem Kosovo in die EM-Qualifikation gestartet. Gegen Bulgarien holte das Team von Trainer Bernard Challandes in der Qualifikationsgruppe A ein respektables 1:1 (0:1)-Unentschieden, Rashica spielte durch. Ebenfalls 1:1 (1:1) endete in der Gruppe B das Duell zwischen Portugal und Serbien. Werders serbischer Innenverteidiger Milos Veljkovic musste die gesamte Partie von der Bank aus verfolgen, genau wie beim Testspiel gegen die DFB-Elf (1:1) in der Vorwoche. Über volle 90 Minuten kam Marco Friedl zum Einsatz. Mit Österreichs U21 kassierte Werders Außenverteidiger eine 0:3-Testspiel-Niederlage in Spanien.