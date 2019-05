Wieder ein Vorbild im deutschen Fußball

Werder hat eine Saison hinter sich, in der die Mannschaft aus dem Mittelmaß herausgewachsen ist. Dank Florian Kohfeldt und Co. steht der Verein für etwas – und macht Lust auf mehr, kommentiert Jean-Julien Beer.

Das schönste Kompliment für den SV Werder lässt sich nicht an Tabellenplätzen oder Pokalen festmachen, sondern eher an Gefühlen – eine im Profifußball äußerst selten gewordene Währung. Es lohnt sich einfach wieder, genauer nach Bremen zu schauen. Und es macht Spaß. Auch wenn der Traum vom Europapokal am letzten Spieltag platzte, gehört Werder zu den großen Gewinnern dieser Bundesliga-Saison.

Weil der Verein endlich wieder mit Leidenschaft geschlossen für etwas steht. Für Mut und attraktiven Fußball. Für eine seriöse Vereinsführung. Für den festen Glauben, den Großen mit Fleiß ein Bein stellen zu können. Und für die romantischen Gefühle rund um das Phänomen Claudio Pizarro, diese unendliche Geschichte, ewig schön und ewig erfolgreich.

Es ist vor allem die Kraft der Bilder, die Werder in dieser Saison bundesweit Respekt und Ansehen einbrachte. Etwa rund um das dramatische Halbfinale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern. Mehr als neun Millionen Fernsehzuschauer erlebten mit Gänsehaut, wie grandios die Werder-Fans ihre Mannschaft antrieben und wie ein falscher Elfmeterpfiff alles durchkreuzte. Die Größe, mit der Werder die Rolle des unglücklichen Verlierers annahm, beeindruckte nachhaltig. Das bleibt länger und positiver in Erinnerung als mancher Sieg.

Werder gilt nach Jahren des Abstiegskampfes wieder als Vorbild in der Liga. Wie so oft im Fußball, liegt das vor allem an den Handelnden. Die Maßnahme, mit Marco Bode und Frank Baumann zwei erfahrene Ex-Fußballer als erste Entscheider im Aufsichtsrat und in der Geschäftsführung zu installieren, ebnete erst den Weg für die jetzige Entwicklung. Anerkennend, teils aber auch staunend registriert die Branche, wie unaufgeregt und harmonisch diese Gremien an der Weser ihre Aufgaben erledigen. Auch hier hebt sich Werder inzwischen wieder positiv ab in einem von Eitelkeiten und Dampfplauderern verseuchten Geschäft. Erst dadurch können der Vorsitzende Klaus Filbry und Präsident Hubert Hess-Grunewald im Hintergrund intelligent die Strippen ziehen.

Alleskönner auf der Trainerbank

Die Schlüsselpersonalie für Werders neuen Weg heißt aber Florian Kohfeldt. Wie schnell der junge Trainer die Stimmung rund um den Verein drehte, ist erstaunlich. Er übernahm vor eineinhalb Jahren in höchster Abstiegsnot und durfte nun wie alle Bremer von Europa träumen. Er wirkt als Antreiber, Fußball-Lehrer, Entertainer und Visionär, er ist bundesweit das lächelnde Gesicht und der perfekte Verkäufer des neuen Werder. Kohfeldt, das muss man stets betonen, ist erst 36 Jahre alt. Ein junger Jürgen Klopp – womit das größte Problem einhergeht. Zwar ist das Eigengewächs Kohfeldt ein Trainer „Made in Bremen“ – aber er ist schon nach seinem ersten kompletten Jahr als Bundesligacoach die heißeste Aktie auf dem Markt. Die halbe Liga beneidet Werder um diesen Trainer. Und der Verein wird nicht verhindern können, dass sich größere Konkurrenten immer und immer wieder mit dem Namen Kohfeldt beschäftigen.

Ab sofort geht es für Werder deshalb auch darum, durch eine insgesamt kluge Politik attraktiv zu bleiben für Führungskräfte wie Kohfeldt - aber auch für Baumann, wenn er sich weiter so entwickelt. Die wirtschaftliche Dominanz vieler Konkurrenten wird Werder nicht brechen können. Gerade das macht den Weg zurück nach Europa ja so schwer. Aber durch die Summe vieler kleiner, schlauer Entscheidungen können Nachteile ausgeglichen und Chancen genutzt werden, sich weiter positiv zu entwickeln.

Lieber ohne Kruse

Diesen Weg nun ohne Max Kruse zu gehen, ist vor allem eine Chance. Dass ausgerechnet der Kapitän nach diesem besonderen Jahr Bremen verlässt, und das auch noch ablösefrei, belegt eindrucksvoll, dass er nicht mit grün-weißem Herzen dabei war. Ein guter Repräsentant des neuen Werder war er ohnehin nie. Zwar verliert Bremen in Kruse einen Hauptdarsteller dieser Spielzeit, nämlich den Toptorschützen. Doch das lässt sich sportlich regeln. Zum Abschied musste der Kurzzeit-Kapitän am Sonnabend nach dem 2:1-Sieg gegen Leipzig in viele jubelnde Bremer Gesichter schauen. Ein passenderes Bild hätte es in dem Moment kaum geben können. Der Bremer Weg geht nämlich weiter. Dafür stehen vor allem auch die Brüder Eggestein, die sich im Gegensatz zu Kruse langfristig an Werder gebunden haben. Beides Spieler mit Perspektive, die auch in den Nationalmannschaften des DFB hohe Wertschätzung genießen. Auch das ist ein wunderschönes Kompliment für Werder.