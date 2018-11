Wieder ein Viertligist

Werder spielt in der zweiten DFB-Pokal-Runde auswärts gegen den Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08. Das Spiel findet am Dienstag, 30. Oktober, oder Mittwoch, 31. Oktober, statt.

Nach der ersten DFB-Pokal-Runde gegen Wormatia Worms (6:1) muss Werder am 30. oder 31. Oktober in der zweiten DFB-Pokal-Runde wieder bei einem Regionalligisten ran: SC Weiche Flensburg 08 ist der Gegner. Leichtathletin Gina Lückenkemper zog das Los. Das Spiel wird in den kommenden Tagen terminiert.

SC Weiche Flensburg 08 ist amtierender Meister in der Regionalliga Nord. Weil die Schleswig-Holsteiner in den Play-Offs an Energie Cottbus scheiterten, spielen sie auch in der laufenden Saison in dieser Liga, in der auch Werders U23 vertreten ist.

Alle Partien der zweiten DFB-Pokal-Runde im Überblick: