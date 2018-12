Wie wichtig ist das Leipzig-Spiel?

Für Mein-Werder-Reporter Jannik Sorgatz ist klar: Werder kann in Leipzig befreit aufspielen, denn schon jetzt steht fest, dass die Hinrundenausbeute deutlich besser ist als in den vergangenen Jahren. Er ist zudem überzeugt davon, dass sich die Bremer in der Rückrunde sogar noch einmal steigern können, um ihr Ziel Europa League am Ende zu erreichen. "Werder hat gezeigt, dass da etwas entstanden ist und dass da vielleicht auch immer noch etwas entsteht", sagt er.

