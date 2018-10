Wie sich die Bremer im Nationaldress schlugen

15 Werder-Spieler waren während der Länderspielpause für ihre Nationalmannschaften im Einsatz. Eine Übersicht, wer wann und wo spielte.

Milot Rashica (Kosovo):

Der 22-jährige Außenstürmer erzielte am Sonntag sein erstes Länderspieltor im 15. Einsatz für sein Heimatland. Es war ein schönes: Rashica traf aus 25 Metern in den Winkel. Am Ende der Auswärtspartie gegen die Färöer lautete das Ergebnis am Sonntagabend 1:1. Rashica wurde noch in der Nachspielzeit ausgewechselt. Am Donnerstag zuvor gewann Rashica zwar mit dem Kosovo zu Hause gegen Malta mit 3:1, jedoch wurde der Bremer erst in der 77. Minute eingewechselt.

Ludwig Augustinsson (Schweden):

Der Linksverteidiger spielte am Donnerstag in der Nations League beim 0:0 in Russland durch. Am Dienstagabend saß Augustinsson bei einem Testspiel in der Slowakei (1:1-Endstand) 90 Minuten lang auf der Bank.

Milos Veljkovic (Serbien):

Der Bremer Innenverteidiger spielte am Donnerstag mit Serbien in den Nations-League-Partien bei Montenegro (2:0) und am Sonntag in Rumänien (0:0) jeweils komplett durch und musste kein Gegentor hinnehmen.

Florian Kainz (Österreich):

Der 25-Jährige wurde am Freitag in der Nations League gegen Nordirland in der 83. Minute eingewechselt und half dabei, Österreichs 1:0-Vorsprung über die Zeit zu retten. Beim Testspiel am Dienstagabend in Dänemark kam der Außenstürmer in der zweiten Halbzeit zum Einsatz. Die Österreicher unterlagen den Dänen mit 0:2.

Theodor Gebre Selassie und Jiri Pavlenka (Tschechien):

Am Sonnabend siegte Tschechien in der Nations League mit 2:1 in der Slowakei. Von dem Werder-Duo kam nur Theodor Gebre Selassie zum Einsatz. Er spielte durch. Werder-Keeper Pavlenka musste das Spiel von der Bank aus verfolgen. Am Dienstagabend beim Nations-League-Spiel in der Ukraine durften beide Bremer von Beginn an ran und spielten durch. Die Tschechen verloren 0:1.

Yuya Osako (Japan):

Für Osako standen mit Japan zwei Testspiele an. Am Freitag gegen Panama setzten sich die Japaner mit 3:0 durch, wobei der Bremer 66 Minuten auf dem Feld stand und dann ausgewechselt wurde. Am Dienstag gegen Uruguay spielte Osako über die volle Distanz und erzielte in der 36. Minute die zwischenzeitliche 2:1-Führung beim 4:3-Sieg der Japaner.

Josh Sargent (USA):

Der 18-jährige Werderaner wurde bei einem Testspiel gegen Kolumbien in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der 83. Minute eingewechselt. Zu dem Zeitpunkt stand es aus Sicht der US-Amerikaner bereits 2:4. So endete die Partie auch. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ging es für die USA gegen Peru. In diesem Spiel durfte Sargent von Beginn an ran und erzielte den 1:0-Führungstreffer. Die Partie endete 1:1. Das Tor des 18-Jährigen im Video gibt es hier.

Felix Beijmo (U21 Schweden):

Der Linksverteidiger blieb beim Qualifikationsspiel gegen Belgiens U21 außen vor und saß die komplette Partie über auf der Bank.

Maximilian und Johannes Eggestein (U21 Deutschland):

Beim EM-Qualifikationsspiel der U21 gegen Norwegen kam von den Eggestein-Brüdern nur Maximilian zum Einsatz. Der 21-Jährige spielte durch. Die Partie wurde 2:1 gewonnen und damit die Qualifikation für die U21-EM 2019 in Italien und San Marino perfekt gemacht. Im zweiten Spiel gegen Nordirland wurden die Rollen vertauscht. Beim 2:0-Sieg spielte Johannes durch, Maximilian saß 90 Minuten lang auf der Bank.

Jan-Niklas Beste (U20 Deutschland):

Der 19-Jährige saß am Freitagabend beim 1:1 der deutschen U20 gegen die Niederlande über die komplette Spielzeit auf der Bank. Am Dienstagnachmittag durfte Beste von Beginn an ran und erzielte beim 3:2-Sieg gegen die Schweiz das aus 25 Metern 2:0. Beim 1:3 schlug Beste über den Ball, den Elfmeter zum 2:3 verschuldete er durch ein Foul.

Lennart David Philipp, Jean-Manuel Mbom und Luca Plogmann (U19 Deutschland):

Das Werderaner Nachwuchs-Trio ist mit der deutschen U19 in einem Trainingslager auf Zypern. Dort wurde am Sonnabend gegen die zypriotischen Vereinsmannschaften Aris Limassol (3:0) und Apollon Limassol (5:1) gewonnen. Philipp spielte durch und erzielte im Test gegen Aris ein Tor. Plogmann und Mbom kamen gegen Limassol zum Einsatz. Plogmann spielte eine Halbzeit, Mbom 80 Minuten.