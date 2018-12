Wie mutig ist Kohfeldt?

Die Ausfälle der etatmäßigen Innenverteidiger stellen Florian Kohfeldt vor ein grundsätzliches Problem: Wählt Werders Trainer im Must-win-Spiel gegen Düsseldorf die Sicherheitsvariante oder geht er mehr Risiko?

Die Vorbereitung auf Düsseldorf begann streng genommen schon gegen die Bayern. Florian Kohfeldt hatte sich furchtbar aufgeregt nach dem Platzverweis für Niklas Moisander in der Nachspielzeit gegen den Rekordmeister. Aber nicht, weil Werder die Partie in Unterzahl hatte beenden müssen, sondern “weil ich schon im Hinterkopf hatte, dass uns gegen Düsseldorf dann mit Niklas und wahrscheinlich auch Milos Veljkovic beide Innenverteidiger fehlen werden”, sagte Kohfeldt direkt nach der Partie gegen die Bayern.

Nun hat sich die zarte Hoffnung auf einen Einsatz von Veljkovic längst zerschlagen, der Serbe wird gegen Düsseldorf ebenso fehlen wie Moisander. Weshalb Werder nun ein gehöriges Problem in seinem Abwehrzentrum hat, weil ja nicht nur die angestammten Innenverteidiger ausfallen, sondern auch der etatmäßige Sechser davor. Das Abwehr-Dreieck mit Moisander, Veljkovic und Philipp Bargfrede ist gesprengt und Kohfeldt steht jetzt vor der Frage, wie er das Zentrum gegen die Fortuna sichern will.

Sicherheit durch die Viererkette

Die erste und gleichzeitig auch wahrscheinlichste Variante dürfte sein, die absenten Spieler in der gelernten Grundordnung zu ersetzen, sprich: Werder bleibt bei seiner Anordnung mit der Viererkette in der letzten Linie und mindestens einem Sechser davor. Dann würden mit großer Wahrscheinlichkeit Sebastian Langkamp und Marco Friedl für Veljkovic und Moisander starten, ein Rechtsfuß für einen Rechtsfuß und ein Linksfuß für einen Linksfuß.

Immerhin wären damit im Spielaufbau theoretisch die gelernten Abläufe möglich, zumal wenn Nuri Sahin wieder auf der Sechs beginnen sollte wie in sechs der letzten sieben Spiele. Kohfeldt würde also nicht umbauen, sondern „nur“ die beiden Einzelspieler ersetzen müssen. Und er würde sich in dieser Beziehung kaum angreifbar machen, sollte die Partie nicht den gewünschten Ausgang nehmen.

Nur die Bank müsste also neu bestückt werden, wenn die beiden eigentlichen Ergänzungsspieler starten. Julian Rieckmann und Malte Karbstein gelten als Alternativen, beide bilden in der Regionalliga Nord das Innenverteidigerpärchen bei Werders U23.

Oder mehr Risiko mit der Dreierkette?

Eine andere Option wäre die Rückkehr zur Dreier- beziehungsweise Fünferkette. Zwei Mal hat Werder in dieser Saison seine Abwehrformation verändert und beide Spiele verloren, in Stuttgart und zu Hause gegen Leverkusen. Allerdings haben beide Spiele ihre ganz eigene Geschichte, beim VfB war Werder die deutlich bessere Mannschaft und gegen Bayer funktionierten die vereinbarten Abwehrmechanismen nicht, dazu erwischte Friedl einen rabenschwarzen Nachmittag. Die Niederlagen an der Dreierkette festzumachen, greift zu kurz.

Ohne gelernte Innenverteidiger würde es auch bei drei Abwehrspielern in der letzten Linie nicht gehen, Langkamp und Friedl sollten auch bei dieser Variante gesetzt sein. Bliebe noch die „Libero-Rolle“, in die bei einigen Spielen mit der Dreierkette Bargfrede geschlüpft ist. Sahin wäre grundsätzlich ein Kandidat, allerdings keine besonders wahrscheinliche Option.

Im tiefen Spielaufbau würden dessen Kreativität und Qualitäten bei Zuspielen hinter die gegnerische Abwehr kaum noch zum Tragen kommen und auch die guten Momente in der Balleroberung, wenn der Raum für den Gegner im Mittelfeld klein gehalten wird. Im Gegenzug fehlt es an Robustheit im Zweikampf und am nötigen Kopfballspiel und ganz sicher auch am Antritt und der Endgeschwindigkeit, sollte einer der flinken Düsseldorfer Angreifer mal durchrutschen.

Maximilian Eggestein wäre deshalb die passendere Alternative. Eggestein bringt eine ganz andere Körperlichkeit mit als Sahin, ist wuchtiger und antrittsschneller. Ein Bremer 3-4-3 wäre auf jeden Fall vorstellbar und hätte in einem Spiel, das Werder „gewinnen muss und auch gewinnen wird“, wie Kohfeldt es mit Nachdruck formulierte, auch ein paar Vorteile.

Bessere Absicherung für Rashica

Auf dem Papier stünden immer sieben Spieler vor der Abwehrkette, was genug Optionen im Spielaufbau zur Folge haben sollte. Dazu lässt es sich mit einer Dreierkette und den beiden Flügelverteidigern Theo Gebre Selassie und Ludwig Augustinsson noch aggressiver nach vorne verteidigen als im 4-4-2 oder zuletzt sogar im 4-1-4-1. Auch die Variante der gependelten Viererkette wäre damit möglich, wenn Düsseldorf, das in der bisherigen Saison sehr variabel daherkam mit seinen Grundformationen und schwer zu lesen ist, mit drei Spitzen angreifen sollte.

Und zuletzt gäbe es eine direktere Absicherung für etwa Milot Rashica. Der Flügelspieler scheint ganz nah dran an einem Einsatz von Beginn an. Kohfeldts Verzicht auf Rashica in den letzten Wochen begründete der Trainer auch damit, dass Rashica nicht immer so verteidigt hätte wie gefordert. Mit Augustinsson oder Gebre Selassie in seinem Rücken gäbe es für diese Momente mit den Flügelverteidigern aber eine Art doppelten Boden.