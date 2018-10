Wie Hübscher fast Tedescos Assistent geworden wäre

Für Sven Hübscher ist es ein besonderes Spiel, wenn Werder auf Schalke trifft. Der Bremer U23-Trainer arbeitete lange für die Königsblauen und wäre fast der Assistent von Chefcoach Domenico Tedesco geworden.

Sven Hübscher, Werders U23-Trainer, fühlt sich geradezu verpflichtet, an diesem Sonnabend in der Veltins-Arena auf der Tribüne sitzen. „Letzte Saison war ich auch da beim Sieg in der 93. Minute, allein deshalb muss ich wieder hin“, sagt er im Gespräch mit Mein Werder. Damals traf Zlatko Junuzovic zum umjubelten 2:1.

Geboren wurde Hübscher in Dortmund, er ist ein echtes Kind des Ruhrpotts. Gespielt hat er unter anderem beim DSC Wanne-Eickel, seinen ersten größeren Trainer-Job bekam er beim FC Schalke in der Jugend, als Assistent des legendären Norbert Elgert, der spätere Weltklasse-Spieler wie Manuel Neuer und Mesut Özil formte. Wenn Hübscher sich nach dem Auslaufen seiner Mannschaft, die am Freitag mit 1:3 beim VfB Lübeck verloren hat, aufmacht nach Gelsenkirchen, dann erfüllt er also nicht nur seine Pflicht als Talisman, sondern stattet seiner Heimat einen Besuch ab. Die Vorbereitung auf Werders bislang namhaftesten Gegner der Saison hat Hübscher etwas intensiver verfolgt als sonst, weil seine U23 und die Profis in der Länderspielpause vermehrt gemeinsam trainierten. Dazu saß der 39-Jährige beim Testspiel in Osnabrück sogar neben Cheftrainer Florian Kohfeldt auf der Bank.

„Ich kenne den Verein noch“

„Einblicke bei Schalke habe ich keine mehr. Dafür bin ich zu lange weg. Aber natürlich kenne ich den Verein noch“, sagt Hübscher. Fast wäre er im Sommer 2017, als Domenico Tedesco überraschend verpflichtet wurde, wieder auf Schalke gelandet, wo er über mehr als drei Jahre diversen Bundesligatrainern assistiert hatte. „Wir haben Gespräche geführt. Er hat sich dann aber anders entschieden“, erzählt Hübscher.

Nicht nur bei den Profis war Schalke in den vergangenen Jahren weitaus erfolgreicher als die Grün-Weißen, die Jugendarbeit galt zeitweise als führend in Deutschland. „Das Einzugsgebiet ist nochmal ein anderes. Und in der U19 ist es Norbert Elgert, der sehr viel bewegt und immer auch versucht, die Jungs menschlich weiterzubringen. Von ihm habe ich selbst viel gelernt“, sagt Hübscher.

Starke Jugendarbeit

Während sie bei Werder gerne mehr Eigengewächse durchbringen würden, ist es Schalke häufig schwergefallen, seine zahlreichen großen Talente langfristig zu halten. Die hohe Durchlässigkeit sei, findet Hübscher, oftmals jedoch „aus der Not geboren“ gewesen. „Als ich Co-Trainer war, hatten wir teilweise eine Startelf mit acht Spielern aus der eigenen Jugend. Das ist schon gut, resultierte aber auch daraus, dass wir viele Verletzte hatten“, erinnert sich Hübscher und nennt ein konkretes Beispiel: „Sead Kolasinac kam aus der eigenen Jugend, hatte bislang nur Innenverteidiger und Sechser gespielt, dann hatten wir die Idee, dass er in seinem ersten Spiel von Beginn an Linksverteidiger gegen Arjen Robben spielt. Jetzt ist er bei Arsenal.“ Allerdings: Der bosnische Nationalspieler wechselte ablösefrei nach England.

Wenn Hübscher am Sonnabend auf der Tribüne Platz nimmt, sind die Sympathien eindeutig verteilt: „Natürlich drücke ich ganz klar Werder die Daumen", sagt er.

Hier gibt es die Umfrage zum Spiel: