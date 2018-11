Fans fragen, Jiri Pavlenka antwortet: Am Donnerstag hatten die grün-weißen Anhänger die Chance, Werders Keeper besser kennenzulernen. Über den Twitter-Kanal des Vereins verriet er etwa seine Rituale.

„Ich esse Brot mit Nutella. Aber nur an Spieltagen!“, antwortete Jiri Pavlenka auf die Frage eines Users, ob er ein spezielles Ritual vor den Spielen habe. Eine nicht ganz ernst gemeinte, aber dafür umso witzigere Frage, die auf seine starken Leistungen in der vergangenen Saison anspielt, lautete: Wie fühlt es sich an, acht Arme zu haben? „Sehr schwierig. Ich habe zehn Kilo mehr dadurch“, so Pavlenkas Antwort, die mit einem Smiley versehen war.

Als der 26-Jährige mit dem Fußball angefangen habe, sei er allerdings zunächst Stürmer gewesen. „Dann habe ich für ein halbes Jahr mit dem Fußball aufgehört, danach bin ich als Torhüter wieder eingestiegen“, schrieb der Tscheche, der in seiner Freizeit Fifa spielt, „aber nicht so viel“. Die Frage, ob er sich vorstellen könne, noch länger bei Werder zu bleiben, ließ Pavlenka hingegen unbeantwortet.