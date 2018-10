Wie Eggestein Lust auf Werder machen soll

Maximilian Eggestein überzeugt mit seinen Leistungen und ist momentan in aller Munde. Sportchef Frank Baumann hat in „Bild“ erklärt, warum ihn das auch außerhalb des Platzes wichtig macht.

Seit 2011 spielt Maximilian Eggestein für Werder Bremen. In der U17 fing der heute 21-Jährige an, sich den Weg nach oben in die Profi-Mannschaft zu bahnen. Nun soll er als Beispiel für andere Jugendspieler dienen und Talenten „Bock auf Werder“ machen, heißt es in dem Artikel.

„Er ist ein ganz wichtiger Mann. Es ist auch von Bedeutung für uns, dass junge Spieler aus dem Internat den Sprung in das Bundesliga-Team packen“, sagt Sportchef Frank Baumann. Eggestein hat das geschafft, wird nun sogar mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. „Das führen wir auch als Beispiel ins Feld. Auch wenn wir damit nicht allein sind“, sagt der Werder-Sportchef über Eggestein.

