Wie der Bremer Block verschwand

Werder stellte einst bis zu fünf deutsche A-Nationalspieler, inzwischen sind Bremer im DFB-Team eine Rarität. Aufgrund der sportlichen Entwicklung muss Werder andere Wege gehen – und tut das gerade erfolgreich.

Es ist ziemlich genau neun Jahre her, dass Werder beim VfL Bochum einen 4:1-Erfolg herausschoss. Das ist erst einmal nichts Besonders. Solche Kantersiege gab es unter Thomas Schaaf regelmäßig, und die Bochumer waren nun auch nicht gerade als Bremer Angstgegner bekannt. Bemerkenswert ist jedoch die Aufstellung, mit der Werder am 25. Oktober 2009 antrat: Von den 14 eingesetzten Spielern besaßen elf einen deutschen Pass. Fünf dieser Bremer gehörten zum damaligen Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft. Für Bundestrainer Joachim Löw, zu der Zeit schon im Amt, war Werder also enorm wichtig bei der Kaderzusammenstellung und stand fast auf einer Stufe mit dem großen FC Bayern. Es gab einen echten Bremer Block im DFB-Team, doch der ist Vergangenheit. Werder spielt seit vielen Jahren fast keine Rolle mehr in der deutschen A-Nationalmannschaft. „Das ist eine Frage der Möglichkeiten“, sagt Sportchef Frank Baumann zu Mein Werder. „Fast alle deutschen Nationalspieler wollen international spielen, das können wir ihnen eben nicht mehr bieten.“

Werder spielte im Jahr 2010 letztmals europäisch. Der Verein verlor seitdem an Renommee und an Finanzkraft. Deutsche Nationalspieler wollen jedoch bei den deutschen Topklubs spielen – und ein entsprechendes Gehalt kassieren. Mit der Zugehörigkeit zum DFB-Aufgebot steigt außerdem die Ablösesumme an. „Ein deutscher Nationalspieler ist kaum als Schnäppchen zu haben“, verdeutlicht Baumann. Das nötige Geld hat Werder nach acht Jahren ohne internationale Spiele längst nicht mehr.

Was lange Zeit Normalität war, ist also zu einer echten Besonderheit geworden: ein Nationalspieler aus Bremen. Dementsprechend groß war die Freude im November 2016 darüber, dass Löw den damaligen Werder-Profi Serge Gnabry nominierte. Als der Offensivmann gegen San Marino sein Debüt gab, war er Werders erster deutscher Nationalspieler seit Aaron Hunt, der im Mai 2013 letztmals das DFB-Trikot getragen hatte. „Bei Serge haben wir es geschafft, dass er sich bei uns zum Nationalspieler entwickelt“, sagt Baumann, nennt aber auch gleich die Kehrseite der Medaille: „Dann kannst du Spieler auch sehr schnell verlieren. Sie werden als Nationalspieler natürlich interessant für andere Vereine.“ Gnabry ging erst nach Hoffenheim und spielt jetzt beim FC Bayern.

Skandinavien ist in den Fokus gerückt

Werders Möglichkeiten haben sich eben verändert, und der 4:1-Sieg in Bochum taugt dafür ebenfalls als gutes Beispiel. Tim Wiese, Marko Marin, Per Mertesacker, Mesut Özil und Hunt waren 2009 die fünf deutschen A-Nationalspieler, die für Werder aufliefen. Während sich Wiese, Özil und Hunt an der Weser zu Nationalspielern entwickelt hatten, hatte Werder Mertesacker und Marin verpflichtet, als sie schon zum DFB-Kader gehörten. Solche Transfers sind heute fast ausgeschlossen. Im aktuellen Aufgebot des deutschen Nationalteams ist Nico Schulz der Spieler mit dem niedrigsten Marktwert. Laut „transfermarkt.de“ ist der Hoffenheimer zehn Millionen Euro wert. Alle anderen Nationalspieler liegen deutlich darüber und sind somit teurer als Werders Rekordeinkauf Davy Klaassen, der den Verein 13,5 Millionen Euro kostete.

Die Bremer können sich keine deutschen Nationalspieler leisten, haben aber andere Wege gefunden, die zuletzt gut funktionierten. Besonders Skandinavien ist in den Fokus gerückt. Der inzwischen abgewanderte Thomas Delaney und Ludwig Augustinsson kamen aus Dänemark vom FC Kopenhagen nach Bremen. Felix Beijmo verpflichtete Werder im Sommer aus Schweden von Djurgardens IF. „Wir haben Märkte für uns definiert, die Priorität haben. Das ist zum einen der deutsche Markt, aber auch die Nachbarländer und Skandinavien. Das hat damit zu tun, dass die Anpassung für die Spieler häufig leichter fällt, dass ähnlicher Fußball gespielt wird, und das hat auch etwas mit den Kosten zu tun. Es ist eben ein Unterschied, ob man zehnmal im Jahr nach Brasilien fliegt oder in Mitteleuropa bleibt“, erklärt Baumann. Grundsätzlich müsse ein Klub aber immer flexibel sein. Man könne nicht festlegen, dass man nur noch deutsche Nationalspieler oder eben Nationalspieler aus Skandinavien verpflichten wolle, betont Baumann. „Das ergibt sich aufgrund des Marktes.“

Pavlenka als Paradebeispiel

Wenn es um den deutschen Markt geht, kann Werder nicht mehr ins oberste Regal greifen. „Wir müssen in anderen Kategorien suchen, bei jungen Spielern oder in der zweiten Liga“, sagt Baumann. Die Bremer schlugen zum Beispiel zu, als Junioren-Nationalspieler Jan-Niklas Beste seine Zukunft nicht mehr in Dortmund sah. Vor allem aber muss Werder in den kleineren europäischen Ligen die Spieler erkennen, die das Zeug dazu haben, in der Bundesliga aufzutrumpfen. Das ist ihnen in letzter Zeit mit beachtlicher Zielsicherheit gelungen. Neben Delaney und Augustinsson ist Jiri Pavlenka, den die Bremer von Slavia Prag aus Tschechien holten, das Paradebeispiel dafür, dass das Scouting funktioniert.

Und weil es mit Spielern aus dem europäischen Umland momentan so gut klappt, prägen diese auch Werders Aufstellung. Laut der Statistik-Seite „Football Observatory“ entfällt 67,23 Prozent der Spielzeit bei den Bremern in der laufenden Saison auf Akteure aus anderen Ländern. In dieser Rangliste kommt nur Eintracht Frankfurt auf einen höheren Prozentsatz (78,61). Eine Strategie stecke nicht dahinter, sagt Baumann. „Das hat sich so entwickelt.“ Von Werders derzeitigen Stammspielern dürften nur Philipp Bargfrede, der zuletzt viel gelobte Maximilian Eggestein und Max Kruse überhaupt für die deutsche Nationalelf spielen. Werder bietet Bundestrainer Löw somit nicht viele Optionen – war dadurch am jüngsten Absturz der Nationalmannschaft aber immerhin auch nicht beteiligt.