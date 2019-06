Wichtig in allen Bereichen

Die Spielzeit 2018/2019 ist für Werder beendet. Grund genug, um noch einmal ganz genau hinzuschauen, wie sich die Bremer Profis in der abgelaufenen Saison geschlagen haben. Heute: Nuri Sahin.

Nuri Sahin kam auf den letzten Drücker nach Bremen, der Transfer des Routiniers wurde auch mit einigen Zweifeln begleitet. Nach seiner ersten Saison bei Werder dürfte aber klar sein: Der Spieler ist nicht nur auf dem Platz wichtig, sondern mit seiner Erfahrung und seinem Wissen über Fußball auch in der Kabine und für Trainer Florian Kohfeldt eine Bereicherung.

Die Zahlen:

20 Einsätze, 19 davon von Beginn an und 1486 Spielminuten sind sehr ordentliche Werte für Nuri Sahin, der damit bei Werder in jeglicher Hinsicht mehr gefordert war als noch in der Saison zuvor bei Borussia Dortmund. Sahin erzielte ein Tor selbst und bereitete eines vor, in Sachen Torgefahr hatte der Routinier also noch etwas Luft nach oben. Dafür waren die Passquote mit etwas über 90 Prozent und auch seine Zweikampfführung stark. Sahin war einer der besten Bremer Spieler in direkten Duellen und das sowohl am Boden als auch in der Luft (jeweils rund 54 Prozent).

Die Saison:

Auf den letzten Drücker ergriff Werder die Chance und holte Sahin etwas überraschend aus Dortmund nach Bremen. Nach der Verletzung von Ole Käuper benötigte die Mannschaft noch eine Alternative im zentralen Mittelfeld. Sahins Qualitäten, seine Erfahrung und seine integrativen Stärken sollten zu einem wichtigen Baustein in der Entwicklung des Teams werden. Florian Kohfeldt betonte vom ersten Tag an, wie sehr Sahin nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine Einfluss nimmt auf die Mannschaft, wie sich einzelne Spieler am ihm orientieren und jederzeit um Rat fragen könnten.

Tatsächlich war Sahin sofort akzeptiert, wenngleich es aus sportlicher Sicht gerade in der Hinserie noch etwas schleppend voranging. Sahin rückte oft im Wechsel mit Philipp Bargfrede ins Team, je nach Gegner und dessen (tieferer) Ausrichtung waren dann seine Qualitäten im Passspiel gefragt, im tiefen Spielaufbau, bei Standards, bei Tiefenpässen oder Chipbällen hinter die gegnerische Abwehrreihe. Dass der Spieler aber auch sehr gut gegen den Ball arbeiten kann, wurde geflissentlich übersehen.

Sahin hat einige Probleme im Antritt und auch in der Endgeschwindigkeit und war deshalb immer dann in Not, wenn seine Mitspieler ihn nicht unterstützten. In Werders 4-3-3 kann der alleinige Sechser schnell untergehen, wenn die Kollegen die Räume nicht eng halten. Schaffte die Mannschaft dies aber umzusetzen, war Sahin als Zweikämpfer und dank seiner Handlungsschnelligkeit in Ballnähe am Boden oder in der Luft bärenstark. Wurde Werder schlampig oder vom Gegner auseinandergezogen, stellte Sahin keine große Hürde mehr dar.

Nach ein paar Problemen vor der Winterpause kam der Routinier aber in der Rückserie immer besser in Tritt und wurde aus der Sechs oder als Libero in der Fünferkette zu einem wichtigen Spieler und Ersatz für den verletzten Bargfrede.

Der Ausblick:

Sahins Qualitäten, aber auch seine Schwächen sind bekannt und Florian Kohfeldt wusste damit gut umzugehen. Sahin wird auch in der kommenden Saison eine tragende Rolle einnehmen, selbst wenn Werder sich nach einem weiteren Sechser auf dem Transfermarkt umsehen wird. Und als Anlaufstelle in der Kabine ist der Routinier ohnehin Gold wert.