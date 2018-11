Werder-Ultra siegt vor Gericht

Ein Werder-Ultra hat mit seiner Beschwerde vor Gericht Erfolg gehabt. Die Polizei dürfe Auswärtsfans nicht in Sippenhaft nehmen, lautete das Urteil. Dies könnte nun weitreichende Folgen haben.

Derartige Fälle gab es schon öfter. Ultras werden auf dem Weg zu einem Spiel von der Polizei gestoppt und nach einer Kontrolle zurück auf die Heimreise geschickt. Darüber ärgern sich die Fans natürlich maßlos, doch jetzt hat ein Werder-Ultra sogar den Rechtsweg beschritten – und damit Erfolg gehabt. Das Oberlandesgericht Braunschweig kam zu dem Schluss, dass die Polizei rechtswidrig gehandelt hat. Das teilte die Bremer Rechtsanwältin Lea Voigt am Mittwoch mit. Sie vertritt den Betroffenen.

Was war passiert? Der Bremer Fan gehörte zu einer Gruppe, die am 24. Februar 2017 mit einem gemieteten Bus zum Werder-Spiel in Wolfsburg unterwegs war. Die Polizei habe den Bus auf der Autobahn abgefangen und die Ultras anschließend stundenlang kontrolliert, heißt es in der Presseerklärung der Rechtsanwältin. Danach seien die Fans zurück nach Bremen eskortiert worden und konnten das Spiel nicht im Stadion sehen. Die Polizei hatte den Verdacht, dass die Ultras für Schmierereien an einer Raststätte verantwortlich seien.

Einer der Fans ging rechtlich gegen die Polizei vor, das Amtsgericht Wolfsburg hielt jedoch das Vorgehen der Polizei für rechtmäßig. Das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig kam nun dagegen zu einem anderen Ergebnis. Es sei rechtswidrig gewesen, die Ultras in Gewahrsam zu nehmen und ein Betretungsverbot für die Stadt Wolfsburg gegen sie auszusprechen. Es habe nicht ausreichend Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die Ultras unmittelbar davor standen, Straftaten zu begehen, heißt es in dem Urteil. Die Begleitung des Busses auf dem Rückweg nach Bremen wertete das Gericht als sogenannte Gewahrsamnahme.

"Ein deutliches Signal"

„Das OLG stellt in seinem Beschluss klar, dass eine Sippenhaft von Fußballfans nicht zulässig ist", erklärte Voigt. "Das ist erfreulich und sendet hoffentlich ein deutliches Signal, denn die Fahrt nach Wolfsburg war nicht das einzige Mal, dass Werder-Fans in den letzten Jahren mit pauschalen Begründungen massenhaft in Gewahrsam genommen wurden. Außerdem zeigt der Beschluss, dass es sich durchaus lohnen kann, den Rechtsweg zu beschreiten." Im Oktober 2017 sorgte beispielsweise für großes Aufsehen, dass rund 170 Werder-Fans an der Anreise zum Nordderby in Hamburg gehindert wurden.

Fanrechtefonds genutzt

Der Werder-Ultra, der klagte, nahm dabei den Fanrechtefonds in Anspruch, der von Fußballfans gegründet wurde und die Rechte der Fans stärken soll. Wilko Zicht ist Bremer Grünen-Politiker und gehört zu der Gruppe, die hinter dem Fanrechtefonds steht. Er betonte: „Seit einigen Jahren nutzt die Polizei deutschlandweit immer öfter Bagatell-Vorfälle auf der Anreise als Vorwand, um gegen größere Gruppen von Gästefans ein Aufenthaltsverbot für den Spielort zu verhängen und sie zu zwingen, mit dem Bus oder Zug wieder nach Hause zu fahren, ohne das Spiel zu sehen. Das OLG erteilt dieser rechtswidrigen Polizeipraxis eine klare Absage. Pauschale Ingewahrsamnahmen und Aufenthaltsverbote sind unzulässig. Nach den Maßstäben des OLG sind zahlreiche ähnliche Polizeimaßnahmen der vergangenen Jahre als rechtswidrig anzusehen."

Betroffen von der beschriebenen Polizei-Aktion vor dem Wolfsburg-Spiel waren die Ultra-Gruppen "L'Intesa Verde" und "UltrA-Team Bremen". "L'Intesa Verde" erklärt auf seiner Internetseite: "Das Oberlandesgericht Braunschweig sendet ein klares Zeichen gegen die Pauschalisierung und Sippenhaft von Fußballfans."