Werder-Tests kostenfrei im Livestream

Gute Nachricht für alle Werder-Fans: Die Testspiele von Werder Bremen am Sonntag gegen die Kaizer Chiefs sowie am Freitag gegen Bidvest Wits werden kostenlos übertragen.

Werder-Fans können die Testspiele, die Werder während des Trainingslagers in Südafrika austrägt, kostenlos im Livestream verfolgen. Die Partie gegen die Kaizer Chiefs am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) wird über den Youtube-Kanal von Werder übertragen. Das Testspiel gegen Bidvest Wits am Freitag (Anstoß 17 Uhr) wird auf dem Facebook-Profil von Werder gestreamt. Das teilte der Verein am Sonnabend mit.

Werder-Fans vor Ort in Südafrika haben dagegen wohl Pech. Die Partien müssen offiziell unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, da die südafrikanische Premier Soccer League (PSL) während der Saison keine Testspiele vor Publikum erlaubt.

Zum Youtube-Kanal von Werder geht es hier.

Zum Facebook-Profil von Werder geht es hier.