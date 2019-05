Werder-Schnäppchen zum Saisonende

Freitag und Sonnabend können Werder-Anhänger bis zu 50 Prozent beim Kauf von Fan-Artikeln sparen: Im Kundenzentrum des Pressehauses Bremen gibt es zum anstehenden Saisonende einen Sonderverkauf.

T-Shirts, Jacken und Handtücher, Schlüsselanhänger, Schals und natürlich Trikots: Am Freitag, 10. Mai, und Sonnabend, 11. Mai, sind Werder-Fanartikel um bis zu 50 Prozent billiger zu haben. Das Kundenzentrum im Pressehaus Bremen veranstaltet am letzten Wochenende vor dem Saisonfinale einen großen Sonderverkauf von Werder-Produkten. Neben Trikots - die noch in allen Größen erhältlich sind - finden sich grün-weiße Fanartikel für alle Altersgruppen, für Zuhause und fürs Stadion, als Geschenk oder für den Eigenbedarf.

Das Kundenzentrum (Martinistraße 43) ist Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, Sonnabend von 9.30 Uhr bis 14 Uhr.