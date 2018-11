Am Sonnabend stand ein Testspiel für Werders U23 gegen die Sportfreunde Lotte an. Gegen den Drittligisten gab es eine 0:2-Niederlage.

Mit Niklas Schmidt, der sich nach dem Probetraining in Kiel nun bei der U23 fithält, hat Werders Zweite in Lohne gegen den Drittligisten Sportfreunde Lotte getestet. Am Ende verlor das Team von Sven Hübscher mit 0:2 durch Tore von Maximilian Oesterhelweg und Tino Schmidt.