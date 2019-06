Werders U23 holt noch einen Innenverteidiger

Der dritte neue Innenverteidiger für Werders U23 heißt Manasse Fionouke. Bislang spielte er eine Liga tiefer beim SC Victoria Hamburg.

Werders U23 rüstet für die neue Saison weiter auf. Am Montagvormittag vermeldete der Verein Manasse Fionouke als Zugang. Der 20-jährige Innenverteidiger kommt vom Oberligisten SC Victoria Hamburg und spielt künftig also eine Liga höher, in der Regionalliga Nord. „Wir wollen immer wieder Spielern, die aus unserer Region kommen, eine Chance geben. Manasse Fionouke ist so ein Spieler, dem wir diese Möglichkeit ermöglichen wollen. Wir hoffen, dass er sie bei uns nutzt und seine positive Entwicklung fortsetzt“, wird Björn Schierenbeck, Direktor des Leistungszentrums, in der Mitteilung zitiert.

Fionouke sagte: „Mit der U19 durfte ich schon gegen den SV Werder spielen. Dass ich jetzt ein Teil des Klubs werde, freut mich sehr. Für mich ist der Wechsel ein wichtiger Schritt in meiner Karriere.“ In der abgelaufenen Saison bestritt der 20-Jährige 23 Oberliga-Partien und traf dabei einmal.

Mit Marco Kaffenberger (Ziel unbekannt), Jannes Vollert (ausgeliehen an den Halleschen FC) und Lars Bünning (Borussia Dortmund U23) verlassen Werders U23 drei Innenverteidiger. Mit Niklas Wiemann (FC Schalke U23), Dominik Becker (1. FC Köln U19) und Fionouke stehen nun aber bereits drei Zugänge für diese Position fest.