Werders U19 weiter siegreich

Werders U19 setzte sich am Sonnabend in der A-Junioren-Bundesliga mit 4:1 bei Dynamo Dresden durch. Trainer Marco Grote fand lobende Worte für die Leistung seiner Mannschaft.

Dank eines 4:1 (3:1)-Erfolges beim Nachwuchs von Dynamo Dresden verbesserten sich die U 19-Kicker des SV Werder Bremen auf den vierten Platz der A-Junioren-Bundesliga. „Ich bin sehr zufrieden“, kommentierte ihr Trainer Marco Grote den souveränen Sieg beim Tabellenneunten. Den Grundstein für die drei Punkte hatte Werder bereits in der ersten Halbzeit gelegt.

Der Gast bestimmte das Geschehen, erzielte drei Treffer durch David Philipp (8., 42.) sowie Fred MC Mensah Quarshie (44.) und ließ sich auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich von Vasil Kusej (20.) nicht irritieren. „Das war eine eindrucksvolle Leistung“, so Grote. Nach dem Wechsel war sein Team dagegen nicht mehr so dominant aufge­treten. Die Bremer spielten aber immer noch stark genug, um nicht in Gefahr zu geraten. „Hinter uns liegt nun eine konstant positive Entwicklung“, meinte Marco Grote nach dem zweiten Sieg in Folge. Bevor es in die Winterpause geht, ist seine Mannschaft nun noch einmal im Heimspiel gegen Hannover 96 (Sa., 13 Uhr) gefordert.