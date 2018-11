Werders U19 muss nach Rostock

Am Mittwoch ist die erste Runde des DFB-Pokals der Junioren ausgelost worden. Werders U19 hat dabei ein Auswärtsspiel erwischt, der Bremer Nachwuchs reist zu Hansa Rostock.

Am 2. September geht es für Werders Talente nach Mecklenburg-Vorpommern, wenn in der ersten Pokalrunde bei Hansa Rostock ums Weiterkommen gespielt wird. Das mögliche Achtelfinale würde am 6.Oktober folgen, das Viertelfinale am 16. Dezember. Im neuen Jahr steigen am 16. März das Halbfinale und am 25. Mai das Endspiel.

DFB-Vizepräsident Dr. Hans-Dieter Drewitz und Christian Pothe, Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses, haben in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main die 16 Begegnungen gezogen. Demnach trifft Pokalsieger SC Freiburg auswärts auf den Hamburger SV, Finalist 1. FC Kaiserslautern bekommt es mit dem FC Augsburg zu tun und der Deutsche Meister Hertha BSC spielt beim Amateurklub TuS Komet Arsten um den Einzug ins Achtelfinale.

Drewitz sagte gegenüber DFB-TV: "Es gelten dieselben Gesetze wie bei den Männern. Es gibt keine Favoriten, es spielt keine Rolle, wo ich in der Meisterschaft stehe. Ich erhoffe mir spannende Spiele, wir freuen uns über jeden, den wir bei der nächsten Auslosung wieder begrüßen können."

An den Partien um den Deutschen Junioren-Vereinspokal nehmen seit der Saison 2017/2018 32 Mannschaften teil. Neben den A-Junioren-Pokalsiegern der 21 Landesverbände des DFB sind das der Titelverteidiger, der A-Junioren-Meister sowie die drei bestplatzierten Teams aller drei Staffeln. Die Spiele werden nach dem Pokalsystem ohne Rückspiele ausgetragen. Juniorenmannschaften von Amateurvereinen haben bei Spielen gegen Mannschaften von Lizenzvereinen bis einschließlich Halbfinale Heimrecht.