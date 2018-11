Werders Sturm an der Spitze

Wie verteilt sich der Ballbesitz eines Teams auf die einzelnen Mannschaftsteile? Die Zahlen können einiges über den Spielstil eines Teams aussagen. Die „Sport Bild“ hat die Werte der Liga analysiert.

Was haben der SV Werder und der kommende Gegner, Borussia Mönchengladbach, gemeinsam? Eine Statistik der „Sport Bild“ gibt Aufschluss: Nur in Bremen und Gladbach zeichnen sich die Stürmer für mehr als 20 Prozent der Ballbesitzphasen des Teams verantwortlich, an der Weser (21,3 Prozent) noch ein wenig mehr als am Niederrhein (21 Prozent). Bei Werder liege das vor allem an Max Kruse: Dessen im Schnitt 66 Ballkontakte pro Partie überstiegen sogar die Ballbesitz-Bilanz vieler Mittelfeldspieler. Die Spielmacher-Rolle, in die Werders Kapitän während eines Spiels immer wieder rückt, lässt sich also auch in Zahlen ausdrücken.

