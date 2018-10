Werders E-Sportler im Champions Cup dabei

Mohammed „MoAuba“ Harkous und Michael „MegaBit“ Bittner haben sich für den ersten „EA Fifa Ultimate Team (FUT) Champions Cup“ qualifiziert. Der Weg zu dem Turnier war beschwerlich für Werders E-Sportler.

Mit der Veröffentlichung von Fifa 19 hat sich auch die Qualifikation für den „EA Fifa Ultimate Team (FUT) Champions Cup“ verändert. Die E-Sportler von Werder, Mohammed „MoAuba“ Harkous und Michael „MegaBit“ Bittner, haben diesen Weg am Sonntag gemeistert. Dafür haben sie am Wochenende viel zocken müssen.

Nach der Registrierung für den „FUT Champions Cup“, die im Zeitraum zwischen dem 5. und 31. Oktober erforderlich ist, mussten die Teilnehmer in der sogenannten „Weekend League“, die deshalb so heißt, weil sie nur wochenends ausgetragen wird, 27 von 30 möglichen Partien gewinnen. Das haben „MoAuba“ und „MegaBit“ gepackt und sich für die „Champions-Cup“-Vorrunde qualifiziert. „MegaBit“ schaffte am Wochenende vom 5. bis 7. Oktober ein 27:3 auf der Xbox sowie ein 29:1 auf der Playstation. „MoAuba“ spielte nur auf der Playstation und qualifizierte sich ebenfalls.

In der Vorrunde für den „FUT Champions Cup“ trafen die Werder-E-Sportler auf die besten Spieler der Welt. Dort gewann „MoAuba“ von neun Gruppenspielen acht. „MegaBit“ hatte nach neun Partien eine Statistik von 7:2 Siegen. Damit haben beide die Vorrunde überstanden und werden beim Live-Event des „FUT Champions Cups“ dabei sein. Wo dieser stattfindet, wissen die Spieler zurzeit noch nicht.