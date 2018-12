Werder-Kapitän beschenkt Kinder in Chemnitz

Max Kruse feiert Weihnachten dieses Mal in Chemnitz. Dort hat er - wie ein Facebook-Video zeigt - einen Wunsch seines Sohnes erfüllt und Geschenke für Kinder besorgt, die es nötiger haben als der eigene Junior.

Max Kruse war sichtlich gerührt, als er von der Idee seines Sohnes sprach. Nicht der Achtjährige wollte in diesem Jahr besonders viele Geschenke haben, stattdessen sollten Kinder profitieren, denen es nicht so gut gehe. Werders Kapitän war nicht nur ziemlich stolz auf seinen Junior, sondern setzte den Wunsch auch direkt in die Tat um. Wie ein Facebook-Video des 30-Jährigen zeigt, bereitete er sich in Chemnitz gerade auf den Einkauf der Präsente vor, um sie anschließend zu verteilen.

Das Video von Max Kruse gibt es hier.