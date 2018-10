Werder-Frauen wieder nur gegen den Abstieg

Werders Fußballerinnen sind chancenlos beim 0:4 in Hoffenheim. Nun steht das Team von Trainerin Carmen Roth nach einem schwachen Saisonstart vor einer Schicksalswoche.

Die Hoffnung war durchaus vorhanden. Die Erstligakickerinnen des SV Werder wollten die respektable 0:3-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg nutzen. Mit einer erneut ordentlichen Defensivleistung sollte etwas gelingen im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim. „Wir reisen dorthin, um Punkte mitzunehmen“, hatte Trainerin Carmen Roth vor dem fünften Saisonspiel in der 1. Bundesliga gesagt. Doch es kamen keine Punkte hinzu, und so rutschten die Bremerinnen mit drei Zählern auf dem Konto auf einen Abstiegsplatz ab – nach einer ebenso klaren wie verdienten 0:4 (0:0)-Niederlage in Hoffenheim.

„Wir sind heute auf eine spielstarke Mannschaft getroffen, die uns in der Entwicklung voraus ist“, kommentierte die Trainerin die vierte Pleite der Spielzeit. Tatsächlich gilt die TSG derzeit nicht mehr als Mitkonkurrent um einen Nichtabstiegsplatz. Der Gastgeber hatte seine beiden ersten Spiele gewonnen und danach jeweils knapp mit 1:2 gegen die SGS Essen und Bayern München verloren. Nach dem Sieg über Werder kletterte er auf den vierten Platz. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Denn was in der Vorwoche noch für Zuversicht gesorgt hatte, das sehr konzentrierte Spiel gegen den Ball, es war in Hoffenheim nicht zu sehen, jedenfalls nicht über 90 Minuten. „In der ersten Hälfte haben wir in gewissen Szenen sicherlich Glück“, bekannte Carmen Roth. Sie betonte aber auch: „Dieses Glück haben wir uns durch unseren Einsatz und die Spielweise erarbeitet.“

Tatsächlich lieferte Werder vor der Pause noch eine ordentliche Defensivleistung ab. Durch die Stammkräfte Lisa-Marie Scholz und Lina Hausicke verstärkt, standen die Bremerinnen gut organisiert. Sie verhinderten indes nicht jede Möglichkeit des Gegners. So verzog Nicole Billa nur knapp, als sie aus rund zehn Metern zum Abschluss gekommen war (27.), und beim Fernschuss von Tabea Waßmuth musste Werder-Keeperin Lena Pauels schon ihre ganze Klasse aufbieten, um den Ball über die Latte zu lenken (30.). Angesichts der Spielanteile war das torlose Remis zur Pause ohnehin eher schmeichelhaft. In der Halbzeit vermochte denn auch niemand so recht daran glauben, dass es dem Gast auch nach dem Wechsel gelingen würde, seinen Kasten sauber zu halten. Und es gelang den Bremerinnen dann auch nicht.

Treffer ähnelten sich

Im Gegenteil: Innerhalb von nur drei Minuten erzielte die TSG Hoffenheim zwei Treffer, sorgte also für eine Vorentscheidung. Dabei ähnelten sich die Bremer Gegentore: Werder verlor den Ball beim Versuch, einen eigenen Angriff aufzubauen, und der Gegner schaltete schnell um – zu schnell für den Gast. Dabei war Lena Pauels machtlos beim beim Schlenzer von Maximiliane Rall und beim Treffer durch Tabea Waßmuth, die frei vor der Bremer Torfrau auftauchte. „Wir starten in den zweiten Durchgang, nehmen uns aufgrund des Zwischenstandes viel vor und laden die TSG durch zwei eigene Fehler im Spielaufbau ein“, kommentierte Carmen Roth die wohl entscheidende Phase des Spiels.

Später hatte ihr Team noch die Treffer drei und vier kassiert und dabei erneut nicht wirklich gut ausgesehen in der Abwehr. Auf diese Tore kam es allerdings gar nicht mehr an. Von Bedeutung war dagegen, was Werder in der Offensive zu bieten hatte. Die TSG war schließlich auch deshalb so überlegen aufgetreten, weil sie in der eigenen Hintermannschaft kaum einmal gefordert wurde. Der Bremer Angriff galt deshalb auch als eigentliche Enttäuschung dieser Partie. Ein Fernschuss von Cindy König neben das Tor (9.) sowie der Abschluss von Samantha Steurwald, die aus 16 Metern immerhin knapp verzog (63.), waren die einzigen Szenen, die mit Wohlwollen als Torchancen gelten konnten – da hatte die Roth-Elf selbst gegen den deutlich stärkeren VfL Wolfsburg mehr zu bieten gehabt.

In Hoffenheim gelang es den Bremerinnen deshalb auch zu keiner Zeit, einen gleichwertigen Gegner zu stellen. Sie haben nun immerhin die Gelegenheit, den schwachen Eindruck möglichst bald zu korrigieren. Schließlich steht das Team vor einer englischen Woche, mit Spielen gegen Turbine Potsdam am Mittwoch (19 Uhr) und in Frankfurt. Nach dem schlechten Start wird jetzt wirklich jeder Punkt benötigt.

Spieldaten:

TSG Hoffenheim: Abt - Specht, Bühler, Rall, Steinert - Pankratz, Lattwein (78. Fühner), Harsch, Dongus - Billa (73. Beuschlein), Waßmuth (68. Linder)

Werder Bremen: Pauels - Horvat (54. Avant), Calò, Wensing, Tóth - Schiechtl, Scholz, Hausicke, Steuerwald (78. Kersten) - König, Goddard (46. Wichmann)

Tore: 1:0 Rall (48.), 2:0 Waßmuth (50.), 3:0 Billa (67.), 4:0 Linder (87.) - Schiedsrichterin: Heimann (Gladbeck) – Zuschauer: 450 - Gelbe Karten: Lindner - Goddard, Wensing, Hausicke, Tóth