Werder-Fans wollen Sargent gegen Dortmund sehen

Unsere Frage der Woche drehte sich um Shooting Star Josh Sargent, und die Mein-Werder-Community gab eine eindeutige Antwort: Der Stürmer soll auch gegen Dortmund spielen, wenn es nach den Fans geht.

Die Antwort auf unsere Frage der Woche ist eindeutig: Die Werder-Fans wollen Josh Sargent auch am Sonnabend (18.30 Uhr) beim schwierigen Auswärtsspiel in Dortmund auf dem Platz sehen. Bei seinem Bundesliga-Debüt gegen Düsseldorf hatte das 18-jährige Sturmtalent gleich mit dem ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung ein Tor erzielt. Also haben wir gefragt, ob der US-Nationalspieler nun gegen Dortmund direkt seine nächste Chance erhalten soll. Insgesamt 1800 Stimmen gab es, und 68 Prozent der Umfragen-Teilnehmer setzen im Duell mit dem Tabellenführer auf Sargent als Joker.

Dass der Youngster schon reif für die Startelf ist, glauben dagegen nur wenige: 15 Prozent stimmten für einen Einsatz Sargents von Beginn an. 17 Prozent sind der Meinung, dass Werder den Angreifer in Dortmund gar nicht braucht.

Ob Trainer Florian Kohfeldt die Wünsche der Fans erhört und Sargent erneut bringt, ist aktuell vollkommen offen. In der Startelf dürfte der 18-Jährige kaum stehen, doch ein weiterer Auftritt als Joker ist durchaus denkbar. Es könnte allerdings auch sein, dass der Stürmer gar nicht zum Kader für die Partie gehört. Sargent habe Chancen, im Aufgebot zu stehen, sagte Kohfeldt am Donnerstag. „Ein Automatismus ist das aber nicht.“

Das Ergebnis zur Frage der Woche in der Übersicht:

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: