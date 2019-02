Die Mein-Werder-Umfrage zum Nürnberg-Spiel ist von großem Optimismus geprägt: Nur sehr wenige Teilnehmer rechnen damit, dass Werder an diesem Sonnabend Punkte beim Tabellenletzten liegenlässt.

Nürnberg ist Tabellenletzter mit sechs Niederlagen in Folge, Werder kommt mit dem Schwung eines starken Auftritts gegen Eintracht Frankfurt. Entsprechend optimistisch zeigen sich die Werder-Fans in Sachen Spielausgang. Satte 93 Prozent glauben an einen Auswärtssieg bei den Franken. Nur zwei Prozent tippen, dass Werder ohne Punkte wieder aus Nürnberg abfährt. Die restlichen fünf Prozent rechnen mit einer Punkteteilung.

Das Ergebnis in der Übersicht: