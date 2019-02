Werder-Fan Maurice braucht Hilfe

Der neunjährige Maurice aus Vollersode ist an Blutkrebs erkrankt. Nun sucht der junge Werder-Fan einen Stammzellenspender, der über eine Typisierungsaktion gefunden werden soll.

Am liebsten kickt er mit seinen Freunden auf dem Fußballplatz und ist großer Werder-Fan. Doch nun ist der neunjährige Maurice aus Vollersode an Blutkrebs erkrankt und die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) startet eine Typisierungsaktion, um einen passenden Stammzellenspender zu finden.

Deshalb gibt es eine Aktion, die am Sonntag, 24. Februar, von 10 bis 14 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Wallhöfen in der Wallhöfener Straße 12, 27729 Vollersode, stattfindet. Eine andere Möglichkeit ist die Online-Registrierung.

Informationen zu der Aktion und zu Maurice gibt es hier.