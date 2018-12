Werder zu Besuch bei Mein Werder

Es war ein besonderer Termin bei Mein Werder: Florian Kohfeldt und Frank Baumann haben sich angeschaut, wie die Redaktion arbeitet und wie die Geschichten entstehen, die in der App über den Klub erscheinen.

Sieben Tage die Woche, 15 Stunden am Tag berichtet Mein Werder über Werder. Aber was denken die, über die wir so umfangreich berichten, von unserem Produkt? Das wollten wir wissen und haben Florian Kohfeldt und Frank Baumann zu einem Redaktionsbesuch eingeladen. Rund 90 Minuten, so lang wie ein Fußballspiel, hat das Treffen gedauert. Wir haben Trainer und Sportchef erklärt, wie die Abläufe in unserer Redaktion sind. Wie eine Geschichte entsteht und welchen Weg sie nimmt, bevor wir sie in unserer App veröffentlichen. Wir haben über die Inhalte diskutiert und auch viele Fragen beantwortet, die Kohfeldt und Baumann an die Redaktion von Mein Werder hatten. Es war, um es in der Sprache des Fußballs zu sagen, ein spannender Auftritt beider Mannschaften.