Werder zeigt erstes Shirt vom neuen Ausrüster

Werder hat Zugang Felix Beijmo via Instagram beim Medizincheck begleitet – und dabei das erste Shirt des neuen Ausrüsters Umbro präsentiert.

Natürlich stand Felix Beijmo bei seinem Medizincheck am Dienstag im Mittelpunkt – und trotzdem gab es einen Nebendarsteller, über den hinterher diskutiert wurde: das Shirt, das der Werder-Zugang dabei trug. Das dunkelblaue Oberteil ist vom neuen Werder-Ausrüster, zum ersten Mal hat der Verein somit Kleidung von Umbro öffentlich gezeigt. In einer Insta-Strory. Ob das vom Verein so gewollt war, ist fraglich.

Bei dem von Beijmo getragenen Oberteil handelt es sich vermutlich um das neue Trainingsshirt, es könnte aber auch das Eventtrikot für die kommende Spielzeit sein.

Schnell mal anhand der bisherigen Bilder was gebastelt. Sieht tatsächlich eher wie ein Traingsshirt aus. Der Stern fehlt auch auf dem #Trikot. Würde mich schon sehr wundern, wenn man den weg lässt. #Werder pic.twitter.com/QrYLy6tqmA — Käptn` Chaos ⚓ (@DerHinz) June 12, 2018

Bis das neue Trikot offiziell vorgestellt wird, wird es noch eine Weile dauern. „Unsere Kooperation mit Umbro startet am 1. Juli. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt werden wir auch das neue Trikot präsentieren“, hatte Werder-Geschäftsführer Klaus Filbry kürzlich zu MEIN WERDER gesagt. „Es ist für uns ein großes Thema, für fünf Jahre mit einem neuen Partner in den Markt zu gehen. Das wird gut, glaube ich. Mehr will ich nicht verraten.“ Werders Ausrüstervertrag mit Nike läuft Ende Juni aus, danach beginnt der fünfjährige Kontrakt mit Umbro.

Das neue Heimtrikot: