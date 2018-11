Werder wartet Reaktionen der Fans ab

Jan Delays neuer Werder-Song "Grün weiße Liebe" wird am Sonnabend vor dem Hannover-Spiel im Stadion laufen. Ob er danach zum festen Bestandteil des Programms wird, ist aber noch offen.

Das erste Bundesliga-Spiel gegen Hannover geriet fast ein bisschen in den Hintergrund, das Top-Thema unter Werder-Fans war am Freitag zweifellos "Grün weiße Liebe", das neue Lied von Jan Delay über seinen Lieblingsklub von der Weser. Viele Bremer Anhänger lieben den Song des bekannten Hamburger Sängers und Rappers schon jetzt, anderen gefällt er nicht. Ein zentraler Punkt der Diskussionen: Taugt "Grün weiße Liebe" zur Stadionhymne? Die Meinungen sind natürlich gespalten. Klar ist aber schon einmal: Das Lied wird am Sonnabend, wenig überraschend, vor der Partie gegen Hannover erstmals im Weserstadion laufen, wie Werders Mediendirektor Michael Rudolph auf Nachfrage bestätigte.

Die Musik kommt dann allerdings nur vom Band, Jan Delay ist nicht im Stadion, weil er am Abend ein Konzert mit seiner Band "Beginner" in Hamburg gibt. Inwieweit Delays Song künftig ein fester Bestandteil des Stadionprogramms bei Heimspielen wird, hänge davon ab, wie dieser ankomme, sagte Rudolph. "Es ist kein offizielles Werder-Lied, deswegen wird es je nach Erfolg mehr oder weniger in das Programm eingebaut. Ich denke aber schon, dass es sich in die Herzen der Fans spielen wird."

Klar ist: "Grün weiße Liebe" muss sich bei vielen Fans vor allem dem Vergleich mit "Lebenslang Grün-Weiß" stellen. Der Song der Original Deutschmacher entstand zum Double-Triumph 2004 und wird seitdem bei jedem Werder-Heimspiel kurz vor dem Anpfiff gespielt. Könnte der Delay-Song irgendwann diesen prominenten Platz einnehmen? Rudolph sagte dazu nur: "Ob das neue Lied Konkurrenz macht, entscheidet das Urteil der Fans. Das kann noch keiner beurteilen."