Werder wacht zu spät auf

Über 75 Minuten gelang Werder beim FSV Mainz 05 fast nichts, dann ließ Claudio Pizarro die Fans wieder hoffen. Doch es blieb beim 1:2, das für ein Novum unter Florian Kohfeldt sorgt.

Florian Kohfeldt lächelte mild. „Das kann’s noch nicht gewesen sein“, sagte Werders Trainer. Er war vor dem Anpfiff des Spiels beim FSV Mainz 05 gefragt worden, ob sich seine Mannschaft mit dem 5:1 im DFB-Pokal gegen den SC Weiche Flensburg bereits ausreichend für das 2:6 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga rehabilitiert habe. Bei allem Respekt, Flensburg sei Viertligist, betonte Kohfeldt.

Werder lieferte in Mainz gegen den Lieblingsgegner der vergangenen Jahre allein schon vom Ergebnis her keine guten Argumente, und auch die Leistung war enttäuschend: Das 1:2 bedeutete die zweite Niederlage hintereinander in der Liga, in einem Jahr unter Kohfeldt hatte es das noch nie gegeben. Claudio Pizarros Tor in der 78. Minute kam zu spät. Vor der Länderspielpause könnte Werder zum ersten Mal seit zwei Monaten aus den Europapokalrängen rutschen. Am Samstag kommt Borussia Mönchengladbach, der Tabellenzweite, ins Weserstadion.

Drei Rückkehrer in der Startelf

Bremens Aufstellung glich einem „Best of“ der bisherigen Saison. Dass Kohfeldt den Pflichtsieg im Pokal nicht überbewerten wollte, untermauerte die Tatsache, dass von den am Mittwoch in Lübeck äußerst produktiven Offensivleuten nur Florian Kainz (ein Tor, eine Vorlage) erneut beginnen durfte. Martin Harnik (zwei Tore), Claudio Pizarro (ein Tor) und Johannes Eggestein (eine Vorlage) nahmen auf der Bank Platz. Dafür rückten die wieder fitten Max Kruse und Niklas Moisander dank Kohfeldts „Die spielen immer“-Doktrin in die Startelf. Auch Philipp Bargfrede war nach drei Spielen Verletzungspause wieder dabei, er erhielt den Vorzug vor Nuri Sahin.

Allerdings präsentierte sich Werder zunächst nur bedingt wie eine der eingespieltesten Mannschaften der Bundesliga. Die Anfangsphase gehörte den Mainzern, die durch Jean-Philippe Mateta in der zehnten Minute die Latte trafen. Aufgrund einer Abseitsposition hätte ein Treffer aber nicht gezählt. Pierre Kunde prüfte Jiri Pavlenka (16.) in der kurzen Ecke, so dass die mitgereisten Werder-Fans nach gut 20 Minuten die ersten gelungenen Ballstafetten ihres Teams fast schon erleichtert registrieren konnten.

Nur vier Torschüsse in Hälfte eins

Nachhaltig war das Zwischenhoch auch nicht, im Gegenteil. Ausgerechnet der Mann, der eine Woche lang gepriesen worden war, ohne eine Minute gespielt zu haben. Moisander, statistisch gesehen Werders Bessermacher, schlug nach einer Flanke von rechts ein Luftloch, das Mateta zum 1:0 für Mainz nutzte. Die Gastgeber führten erst zum zweiten Mal in dieser Saison, und so wie Bremen in der Folge agierte, hatten sie keine Probleme, an Routine in dieser Disziplin zu gewinnen.

Sogar Werder-Keeper Pavlenka schloss sich dem Auftritt seiner Vorderleute an und patschte eine Flanke vor Stefan Bells Füße. Nach dessen Hereingabe setzte sich Danny Latza gegen zwei Bremer durch, sein Kopfball (33.) flog knapp links vorbei. In den Minuten bis zur Halbzeitpause sah es bei den Gästen nicht mehr so fahrig aus, offensiv ging jedoch höchstens Yuya Osakos Kopfball als kleine Chance durch. Auf dem Papier brachte Werder in der ersten Hälfte nur vier Torschüsse zustande.

Ein Rückstand hatte in dieser Saison immer eine Niederlage bedeutet – in Stuttgart und gegen Leverkusen. Personell ergriff Kohfeldt keine Maßnahmen, dafür konnte sich seine Mannschaft minutenlang Gedanken machen, wie es nach dem Seitenwechsel besser laufen soll. So früh standen die Bremer wieder auf dem Rasen. Zumindest der Ball lief etwas flüssiger, Robin Zentner blieb im Mainzer Tor aber beschäftigungslos. Und wieder war der leicht verbesserte Eindruck ein Trugschluss, äußerst billig kassierte Werder in der 51. Minute das 0:2: Daniel Brosinski warf den Ball ein, Jean-Philippe Gbamin passte zurück, bekam den Ball erneut und durfte aus halbrechter Position in Ruhe Maß nahmen. Durch Bargfredes Beine flog der wuchtige Schuss in die kurze Ecke, wo Pavlenka nichts ausrichten konnte.

In der Schlussphase lebt die Hoffnung

Sofort machten sich Claudio Pizarro und Johannes Eggestein bereit, sie kamen für den unglücklichen Osako und für den unauffälligen Kainz. In der 60. Minute hatte in Johannes Eggestein einer der Joker seine erste Szene, als er von Moussa Niakhaté im Strafraum heruntergezogen wurde – nicht ausreichend für einen Elfmeter, fand Schiedsrichter Guido Winkmann, was in Ordnung ging. Bremen wurde dominanter, blieb aber bieder und ideenlos. Die offensivere Ausrichtung mit drei Stürmern – Pizarro links, Eggestein zentral und Kruse rechts – lud Mainzer gleichzeitig zum Kontern ein.

Werder wagte noch mehr. Bargfrede machte als Sechser Platz für Stürmer Martin Harnik. Bis sich das bemerkbar machte, vergingen ein paar Minuten. Doch dann spielte Theodor Gebre Selassie an der Grundlinie Johannes Eggestein frei, der in der Mitte Pizarro bediente und sich für die Vorlage vor ein paar Wochen gegen den VfL Wolfsburg revanchierte. Der Oldie staubte locker ab (78.), plötzlich durften die Bremer wieder hoffen, weil der erste Schuss aufs Tor direkt saß.

Der zweite wären ebenfalls fast reingegangen: Harnik legte ab auf Kruse, der mit Tempo angelaufen kam und mit links dem Mainzer Torwart alles abforderte. Nach der folgenden Ecke probierte Kruse es noch einmal, diesmal mit dem schwächeren rechten Fuß. Doch es blieb beim 1:2.