Werder verzeichnet erneut Gewinn

Werder hat am Montagabend bestätigt, zum dritten Mal in Folge einen Gewinn erwirtschaftet zu haben. Genau wie der Umsatz ging dieser im Vergleich zum Vorjahr aber leicht zurück.

Der SV Werder kann zum dritten Mal in Folge auf ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr zurückblicken. Sowohl der Sport-Verein Werder von 1899 e.V. als auch die SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA haben im abgelaufenen Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2018 endete, einen Jahresüberschuss erwirtschaftet. Dieses Ergebnis gab der Klub am Montagabend bekannt.

Demnach beträgt der Konzernumsatz der GmbH – der Profi-Abteilung des Klubs – 118,7 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 123,5 Millionen Euro gewesen. Das Nachsteuerergebnis (der Gewinn) liegt bei 500.000 Euro (Vorjahr: 700.000 Euro), wie Mein Werder bereits berichtete. Damit konnte das Eigenkapital erneut leicht gestärkt werden.

Klaus Filbry, der wie gewohnt als Vorsitzender der Geschäftsführung die Zahlen vorstellte, sagte zu diesem Ergebnis: „Wir bleiben trotz neuer Herausforderungen zum dritten Mal in Folge im positiven Bereich. Mit diesem stabilen Jahresergebnis ist es uns auch weiterhin möglich, auf einer soliden wirtschaftlichen Grundlage zu arbeiten. Wir erarbeiten uns mehr Handlungsspielraum und werden nach und nach unabhängiger von Transfererlösen in der Fußball-Bundesliga.“

Auch Gesamtverein mit Jahresüberschuss

Die Geschäftszahlen des Gesamtvereins lesen sich ebenfalls positiv: So konnte dieser mit seinen sechs Abteilungen einen Jahresüberschuss von gut 179.000 Euro (Vorjahr: 714.000 Euro) präsentieren. Das Eigenkapital des Sport-Vereins steigt damit auf 13,6 Millionen Euro, der Umsatz lag bei 4,3 Millionen Euro (gleichbleibend zum Vorjahr).

Werders Präsident Hubertus Hess-Grunewald sagte dazu: „Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr unseren Mitgliedern ein gutes und stabiles Ergebnis aufzeigen zu können. Wir haben im vergangenen Jahr wichtige Investitionen für unsere sportlichen Abteilungen getätigt. Wir sind ein starker Verein, wir sind ein gesunder Verein und wir sind ein wichtiger Verein für die ganze Region."