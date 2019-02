Werder versteigert Sondertrikots für guten Zweck

Die limitierten Sondertrikots zum 120-jährigen Vereinsbestehen werden im Internet zu horrenden Preisen weiterverkauft. Werder kann dagegen nichts unternehmen, will nun aber selbst einige Trikots versteigern.

2510 Euro – so viel Geld bezahlte am Montag tatsächlich jemand beim Internet-Auktionshaus Ebay, um eines der Werder-Sondertrikots zum 120-jährigen Vereinsbestehen zu kaufen. Und das war nur der Gipfel. Seit die auf 1899 Exemplare limitierten Trikots am Freitag innerhalb weniger Stunden verkauft waren, gibt es im Netz diverse Angebote.

Das Shirt, das regulär 118,99 Euro kostete, wird für ein Vielfaches des Originalpreises angeboten. Werder sind in dieser Sache die Hände geboten, das Trikot weiterzuverkaufen ist erlaubt. Der Verein reagierte trotzdem auf die astronomischen Online-Preise und kündigte an, selbst mehrere Sondertrikots zu versteigern. Der Erlös der Aktion soll an einen guten Zweck gehen. Wann und wie die Shirts versteigert werden, ist noch offen.