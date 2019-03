Werder verschläft die erste Stunde

Werder bleibt weiter ungeschlagen in der Rückrunde, wirklich weiter bringt die Bremer das 1:1 in Wolfsburg im Kampf um das internationale Geschäft aber auch nicht. Besonders die Spielweise in der ersten Halbzeit war enttäuschend. Bezeichnend für den Auftritt der Grün-Weißen: Bester Bremer war Innenverteidiger Sebastian Langkamp, der sich bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechselung eine 2 verdient hat.

