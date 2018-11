Werder verschafft sich Luft

Der SV Werder hat das Abstiegsduell gegen Köln am Montagabend mit 3:1 gewonnen. Milos Veljkovic, Milot Rashica und Maximilian Eggestein treffen und sorgen für Erleichterung im Bremer Lager.

Es muss schon etwas Besonderes geschehen, wenn ein ganzes Stadion einen Spieler des Gegners feiert. Aber es war ja auch etwas ganz Besonderes, dieses erste Gastspiel von Claudio Pizarro im Weserstadion nach seinem Abschied aus Bremen im vergangenen Sommer. „Pizarro, oho“, sang das Publikum im fast ausverkauften Bremer Weserstadion in den Schlussminuten, und es war keine Häme, sondern die pure Liebe für einen der größten Stars, die dieser Verein jemals gesehen hat.

Und ausgerechnet dieser Pizarro hätte das Bremer Publikum am Montagabend beinahe einen Schock versetzt, im Abstiegsduell zwischen Werder und Köln. Beim Zwischenstand von 2:1 für Werder hatte Pizarro, der Neu-Kölner, die Möglichkeit zum Ausgleich. Es war eine Möglichkeit aus der Kategorie „Den muss man machen“, doch Pizarro setzte den Kopfball knapp am Tor vorbei (76. Minute). „Normalerweise muss ich den machen“, sagte der Peruaner. Statt 2:2 hieß es am Ende also 3:1 für Werder. Milos Veljkovic (33.), Milot Rashica (58.) und Maximilian Eggestein trafen für die Bremer, die sich mit dem Sieg ordentlich Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschafft haben. Fünf Punkte beträgt der Abstand auf Relegationsplatz 16 nun, zwölf sind es sogar auf den direkten Abstiegsplatz 17.

Durchatmen erlaubt

Durchatmen ist also erlaubt, entspanntes Aufatmen aber noch lange nicht. „Wir sind immer noch unten dabei“, sagte Werders Flügelstürmer Florian Kainz, „es gibt gar keinen Grund, nachzulassen. Das war ein wichtiger Schritt heute, aber mehr noch nicht.“ Der nächste Schritt soll am kommenden Sonnabend gemacht werden, im Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Dann steht hoffentlich auch wieder Philipp Bargfrede zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler war am Montagabend kurzfristig ausgefallen, er hatte sich beim Aufwärmen übergeben müssen. „Er wollte sich trotzdem zur Verfügung stellen“, erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt später bei Eurosport, „das ehrt ihn, aber ich wollte mit einem komplett frischen Spieler spielen.“

Dieser komplett frische Spieler hieß Milot Rashica. Der Winter-Zugang, der vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim nach Bremen gekommen war, rückte in die Startelf und durfte auf dem Flügel ran, Mannschaftskapitän Zlatko Junuzovic agierte im zentralen Mittelfeld.

Es dauerte jedoch eine Weile, bis die Bremer im fast ausverkauften Weserstadion richtig ins Spiel fanden. Die Anfangsviertelstunde war von vielen Fehlern auf beiden Seiten geprägt, die einzig nennenswerte Szene war ein Zweikampf zwischen Bremens Max Kruse und Kölns Frederik Sörensen im Strafraum der Gäste: Nach einem leichten Kontakt ging Kruse zu Boden, reklamierte Foulspiel, doch Schiedsrichter Benjamin Brand entschied völlig zurecht auf Weiterspielen (9.).

Mit fortlaufender Zeit wurden die Bremer jedoch besser, erhöhten den Druck und kamen zu ersten Chancen. Doch zunächst grätschte der Kölner Marco Höger dem Bremer Rashica im Strafraum den Ball vom Fuß (25.), dann parierte Torhüter Timo Horn einen Distanzschuss von Kruse (29.). Ein paar Minuten später war Horn jedoch machtlos, als Veljkovic nach einer Ecke von Junuzovic zur Führung traf. Es war eine Kopie des 1:2-Anschlusstreffers am Spieltag zuvor gegen Mönchengladbach; da hatte Veljkovic den Gegenspieler für Thomas Delaney geblockt, diesmal blockte Delaney für Veljkovic, alles im erlaubten Rahmen übrigens. „Ein cleveres taktisches Mittel bei der Manndeckung“, lobte Eurosport-Experte Matthias Sammer in der Halbzeitpause.

In diese Pause hätten die Bremer sogar mit einer 2:0-Führung gehen müssen. In der 44. Minute hatte Rashica nämlich noch eine große Gelegenheit ausgelassen. Nach einem Traumpass von Kruse war der Kosovare von links in den Strafraum gezogen, schoss dann aber meterweit am Tor vorbei. Und das rächte sich kurz nach dem Seitenwechsel: Köln fand nun nämlich deutlich besser ins Spiel und kam durch Yuya Osako zum Ausgleich (53.). Nach Vorarbeit von, na klar, Claudio Pizarro hatte Osako freie Bahn, weil ihn Delaney zwar begleitete, aber eben nicht entscheidend störte. Die Kölner waren plötzlich zurück im Spiel, schöpften neue Hoffnung – und hatten durch Pizarro sogar die Chance zur Führung. Linksverteidiger Ludwig Augustinsson klärte in letzter Sekunde (56.).

Pizarro mit Großchance

Werder, das wurde in dieser Phase deutlich, musste dringend etwas tun. Und Werder tat etwas. Nach einer starken Balleroberung an der Mittellinie schickte Florian Kainz den insgesamt gut aufspielenden Rashica auf die Reise, und der traf zur erneuten Bremer Führung – 2:1 (58.). Es war der erste Bundesligatreffer für den 21-Jährigen, der im Winter vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim nach Bremen gewechselt war. Ein paar Minuten später war Schluss für Rashica, für ihn kam Ishak Belfodil (67.).

Die Bremer führten also wieder, aber entschieden war die Partie noch lange nicht. Köln ließ sich nämlich nicht hängen, suchte den Weg nach vorn – und kam durch Pizarro zu dieser einen Torchance aus der Kategorie „Den muss er machen“, die dem Spiel womöglich noch mal eine ganz neue Wendung gegeben hätte. Nach Flanke von Marcel Risse kam der Peruaner im Bremer Sechzehner völlig frei zum Kopfball, zielte aber haarscharf am Bremer Tor vorbei (76.). „Den habe ich nicht richtig getroffen“, sagte Pizarro nach Spielschluss. Und weil Maximilian Eggestein in der 90. Minute mit dem 3:1 alles klar machte, blieb noch ein bisschen Zeit, Pizarro zu feiern. Der freute sich riesig. „Ich fühle mich hier wie zu Hause“, sagte er, „ich liebe diesen Verein, und die Fans lieben mich.“