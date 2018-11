Werder verpflichtet zwei WM-Teilnehmer

Der SV Werder geht sein neues E-Sport-Projekt offenbar mit großen Ambitionen an: Nach Informationen von Mein Werder werden die Bremer Mohammed Harkous und Michael Bittner unter Vertrag nehmen.

Das wäre ein Paukenschlag: Nach Informationen von Mein Werder startet der SV Werder mit zwei absoluten Topspielern in sein neues E-Sport-Projekt. Der Fußball-Bundesligist wird die beiden E-Sport-Profis Mohammed Harkous und Michael Bittner unter Vertrag nehmen, die sich beide für die anstehende „Fifa“-Weltmeisterschaft in London (2. bis 4. August) qualifiziert haben.

Werder wollte die Namen auf Anfrage zwar nicht kommentieren, doch sowohl Harkous als auch Bittner werden in Insiderkreisen schon länger mit den Bremern in Verbindung gebracht. Bittner, der wie Werder mit der E-Sport-Agentur Stark aus Bochum zusammenarbeitet, hat erst kürzlich bekannt gegeben, seinen in diesem Sommer auslaufenden Vertrag beim VfL Bochum nicht zu verlängern. Er ist also demnächst offiziell vereinslos.

Bemerkenswert: Bittner hat Ende Mai deutsche E-Sport-Geschichte geschrieben und als erster deutscher „Fifa“-Zocker eines der vier größten Turniere der Welt gewonnen, die Fifa 18 Global Series Play-offs in Amsterdam. Auch Harkous ist eine große Nummer im Geschäft: Der Bochumer ist bereits dreimal deutscher Meister geworden, zuletzt 2017. Anders als bei den Profifußballern könnten Werders E-Sportler also schon bald die nächsten Titel an die Weser holen.