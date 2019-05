Werder verpflichtet Badjie

Kebba Badjie wird zur neuen Saison Werders U23 verstärken. Der 19-jährige Angreifer kommt von Regionalligist VfL Oldenburg nach Bremen.

„Kebba ist ein Stürmer, der in der Offensive variabel einsetzbar ist. Bereits in seiner ersten Saison im Seniorenbereich konnte er mit starken Leistungen überzeugen. Auch bei unserem Duell hat er seine Qualitäten mit zwei Treffern eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir sind davon überzeugt, dass er seine positive Entwicklung bei uns fortsetzen wird“, wird Björn Schierenbeck, Direktor von Werders Leistungszentrum, auf „werder.de“ zitiert.

Badjie kommt in der laufenden Spielzeit in der Regionalliga Nord auf neun Treffer und drei Vorlagen bei 20 Einsätzen. Sein Vertrag in Oldenburg läuft zum Saisonende aus. Der 19-jährige Gambier ist schon voller Vorfreude auf sein Engagement bei Werder: „Die Chance, mich beim SV Werder weiterentwickeln zu können, freut mich sehr. Bremen ist für mich ein Stück Heimat und ich werde alles für den Verein geben.“

Badjie spielte in der Jugend für den Blumenthaler SV und den Niendorfer TSV.